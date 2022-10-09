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09 Ekim 2022 - 12:58

Galatasaray'ın peşinden koştuğu Ronaldo'dan ters çalım!

Manchester United'dan ayrılacağı söylenen dünyaca ünlü yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun peşinde Galatasaray'ın olduğu söylentileri kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Sarı-kırmızılıların cephesi hakkında dış basında yer alan haberlerde yıldız oyuncu ilgili olarak ocak ayı hedef gösterilirke, bir başka haberde ise Ronaldo'nun ters çalım yaparak adresini başka yöne çevirdiği söylendi.

SPOR
09 Ekim 2022 - 12:58
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Galatasaray'ın peşinden koştuğu Ronaldo'dan ters çalım!


2022-02023 sezonunda Manchester United ile kötü bir başlangıca imza atan Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, UEFA Uluslar Ligi'nde play-off biletini alamadı ve hüsrana uğradı. Bu gelişmeler yıldız futbolcunun kafasında Manchester United'dan ikinci dönem devre arasında ayrılma kararını oluşturdu.

Cristiano Ronaldo



Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Ronaldo, yeni teknik direktör Erik ten Hag tarafından yönetilen takımın ilk 11'ne girmekte oldukça zorlanırken ilk başlarda Ronaldo'nun gitmesine sıcak bakmayan Hollandalı teknik adamın ve oyuncunun ayrılık kararında daha sıcak baktıkları söyleniyor.

DIŞ BASINDA GALATASARAY SESLERİ

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo'nun takımından ayrılacağı yönünde verdiği kararın basına yansıması sonrası İngiltere, Brezilya ve Arjantin'deki medya kuruluşları, Galatasaray'ın ara transfer döneminde Ronaldo için kilit bir transfer noktası olabileceğini iddia ettiler. Bu sezon başında yaptığı hamleyle adından söz ettiren Galatasaray'ın ise yeni tarnsferler konusunda hiç durmaya niyeti olmadığı söylenirken Icardi, Mertens, Mata, Torreira ve Oliveira gibi yıldızları olan Sarı Kırmızılılar için çıtanın bu sefer daha da yükseğe ayarlandığı konuşulmaya başlandı.

Cristiano Ronaldo

Basında yer alan bazı haberlerde Portekizli yıldızın yaz transfer döneminde gündeme geldiği ancak Sarı Kırmızılılar'a "Şampiyonlar Ligi'nde olmayan bir takımda oynamam" diyerek teşekkür ettiği belirtildi. Ancak bu iddia ve açıklamalr o dönemde havada kalrıken taraftarlar Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Yardımcısı Erden Timur'dan net bir açıklama bekliyor.

BİR İSİM YOK AMA HERKES KİM OLDUĞUNU BİLİYOR!

GS TV'de katıldığı bir programda Timur, "İsteyip de alamadığınız veya elde edemediğiniz aklınızda kalan bir futbolcu var mı?" sorusuna verdiği cevap herkesi şaşkına uğratırken taraftarların aklında Ronaldo'nun düşünüldüğü bir cevap geldi.

Cristiano Ronaldo

RONALDO'DAN TERS ÇALIM!

Manchester United'dan ayrılma kararı alan yıldız oyuncunun yeni adresinin ne olacağı merakla beklenirken İngiltere kariyerini devre arasında bitirme ihtimali yüksek olan Ronaldo'nun yeni adresinin belli olduğu iddia edildi.

Ronaldo'nun Galatasaray'a transferinin konuşulduğu son günlerde yeni adresi herkesi şaşkına çeviriken Avrupa'da oynamak istediğini defalarca dile getiren Ronaldo, kararından vazgeçerek tam bir ters köşe hareketi yaptığı söylendi.

Cristiano Ronaldo

RONALDO'NUN YENİ DURAĞI AMERİKA

Inter Miami sahibi David Beckham, Cristiano Ronaldo'nun takımına katılmasını istiyor. Beckham'la yapacağı telefon görüşmesiyle ikna edilen yıldız oyuncu, devre arasında ABD'ye transfer edileceği konuşuluyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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