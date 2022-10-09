Galatasaray'ın peşinden koştuğu Ronaldo'dan ters çalım!













DIŞ BASINDA GALATASARAY SESLERİ





BİR İSİM YOK AMA HERKES KİM OLDUĞUNU BİLİYOR!

RONALDO'DAN TERS ÇALIM!

RONALDO'NUN YENİ DURAĞI AMERİKA

2022-02023 sezonunda Manchester United ile kötü bir başlangıca imza atan Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, UEFA Uluslar Ligi'nde play-off biletini alamadı ve hüsrana uğradı. Bu gelişmeler yıldız futbolcunun kafasında Manchester United'dan ikinci dönem devre arasında ayrılma kararını oluşturdu.Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Ronaldo, yeni teknik direktör Erik ten Hag tarafından yönetilen takımın ilk 11'ne girmekte oldukça zorlanırken ilk başlarda Ronaldo'nun gitmesine sıcak bakmayan Hollandalı teknik adamın ve oyuncunun ayrılık kararında daha sıcak baktıkları söyleniyor.Cristiano Ronaldo'nun takımından ayrılacağı yönünde verdiği kararın basına yansıması sonrası İngiltere, Brezilya ve Arjantin'deki medya kuruluşları, Galatasaray'ın ara transfer döneminde Ronaldo için kilit bir transfer noktası olabileceğini iddia ettiler. Bu sezon başında yaptığı hamleyle adından söz ettiren Galatasaray'ın ise yeni tarnsferler konusunda hiç durmaya niyeti olmadığı söylenirken Icardi, Mertens, Mata, Torreira ve Oliveira gibi yıldızları olan Sarı Kırmızılılar için çıtanın bu sefer daha da yükseğe ayarlandığı konuşulmaya başlandı.Basında yer alan bazı haberlerde Portekizli yıldızın yaz transfer döneminde gündeme geldiği ancak Sarı Kırmızılılar'a "Şampiyonlar Ligi'nde olmayan bir takımda oynamam" diyerek teşekkür ettiği belirtildi. Ancak bu iddia ve açıklamalr o dönemde havada kalrıken taraftarlar Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Yardımcısı Erden Timur'dan net bir açıklama bekliyor.GS TV'de katıldığı bir programda Timur, "İsteyip de alamadığınız veya elde edemediğiniz aklınızda kalan bir futbolcu var mı?" sorusuna verdiği cevap herkesi şaşkına uğratırken taraftarların aklında Ronaldo'nun düşünüldüğü bir cevap geldi.Manchester United'dan ayrılma kararı alan yıldız oyuncunun yeni adresinin ne olacağı merakla beklenirken İngiltere kariyerini devre arasında bitirme ihtimali yüksek olan Ronaldo'nun yeni adresinin belli olduğu iddia edildi. Ronaldo'nun Galatasaray'a transferinin konuşulduğu son günlerde yeni adresi herkesi şaşkına çeviriken Avrupa'da oynamak istediğini defalarca dile getiren Ronaldo, kararından vazgeçerek tam bir ters köşe hareketi yaptığı söylendi.Inter Miami sahibi David Beckham, Cristiano Ronaldo'nun takımına katılmasını istiyor. Beckham'la yapacağı telefon görüşmesiyle ikna edilen yıldız oyuncu, devre arasında ABD'ye transfer edileceği konuşuluyor.