Galatasaray'ın teknik hocası Torrent, resmi olarak imzayı attı

Fatih Terim ile yollarını ayırdıktan sonra Domenec Torrent ile anlaşma sağlayan Galatasaray, yeni hocasıyla resmi olarak attığı imza sonrası çalışmalara başladı.
Düzenlenen imza töreni sonrası resmi olarak takımın başına teknik direktör olarak Galatasaray'ın başına geçen Torrent, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sözleşmesini imzaladıktan sonra duygularını anlatırken çok mutlu olduğunu söyledi.
Galatasaray Spor Kulübü ise resmi sitesinde yeni hocasına 'Hoşgeldin' derken Domenec Torrent'işn yardımcı antrenörlük görevlerinin de Jordi Guerrero ile Jordi Gris Vila'ya verildiğini bildirdi.
Düzenlenen imza töreni sonrası resmi olarak takımın başına teknik direktör olarak Galatasaray'ın başına geçen Torrent, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sözleşmesini imzaladıktan sonra duygularını anlatırken çok mutlu olduğunu söyledi.
Galatasaray Spor Kulübü ise resmi sitesinde yeni hocasına 'Hoşgeldin' derken Domenec Torrent'işn yardımcı antrenörlük görevlerinin de Jordi Guerrero ile Jordi Gris Vila'ya verildiğini bildirdi.