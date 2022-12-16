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16 Aralık 2022 - 14:36

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Rıdvan Yılmaz'ın son durumu belli oldu

Galatasaray'da bir süredir uğraşılan eski Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın transferinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. İşte Milli yıldızın transferindeki son durum

SPOR
16 Aralık 2022 - 14:36
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Galatasaray'ın transfer gündemindeki Rıdvan Yılmaz'ın son durumu belli oldu


Okan Buruk yönetiminde bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları hız kazandı.

Mevcut sol bekler Patrick van Aanholt, Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir'den en az biriyle yol ayırması beklenen Aslan'da yabancı sınırlaması sebebiyle Patrick van Aanholt'un ismi öne çıkıyor.



TFF'nin getirdiği yabancı sisteminde sıkıntılar yaşayan Galatasaray sol beke yerli hamlesi gerçekleştirmek istiyor.

Bu noktada ise ezeli rakibinin eski sol beki gündeme geldi.

Galatasaray, yaz transfer sezonunda Beşiktaş’tan ayrılarak İskoçya Ligi ekibi Rangers'ın yolunu tutan milli sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı gündemine almıştı.

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Rangers kariyeri beklediği gibi gitmedi!

4 Milyon Euro karşılığında Beşiktaş’tan Rangers'a transfer olan başarılı sol bek Rangers'ta 7 maça çıkmış ve 1 asist yapmıştı.

Kötü haberi hocası verdi!

İskoçya Premier Ligi'nin 13. haftasında kendi evinde Aberdeen'i konuk eden Rangers'ta Rıdvan Yılmaz ciddi bir sakatlık yaşamıştı.

Son durumu ile ilgili bilgiyi ise hocası Michael Beale verdi.

Beale, hamstring sakatlığı bulunan oyuncunun en az 6 hafta daha sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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