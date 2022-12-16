Galatasaray'ın transfer gündemindeki Rıdvan Yılmaz'ın son durumu belli oldu













Bu noktada ise ezeli rakibinin eski sol beki gündeme geldi.

Rangers kariyeri beklediği gibi gitmedi!

Kötü haberi hocası verdi!

Okan Buruk yönetiminde bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları hız kazandı. Mevcut sol bekler Patrick van Aanholt, Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir'den en az biriyle yol ayırması beklenen Aslan'da yabancı sınırlaması sebebiyle Patrick van Aanholt'un ismi öne çıkıyor.TFF'nin getirdiği yabancı sisteminde sıkıntılar yaşayan Galatasaray sol beke yerli hamlesi gerçekleştirmek istiyor.Galatasaray, yaz transfer sezonunda Beşiktaş’tan ayrılarak İskoçya Ligi ekibi Rangers'ın yolunu tutan milli sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı gündemine almıştı.4 Milyon Euro karşılığında Beşiktaş’tan Rangers'a transfer olan başarılı sol bek Rangers'ta 7 maça çıkmış ve 1 asist yapmıştı.İskoçya Premier Ligi'nin 13. haftasında kendi evinde Aberdeen'i konuk eden Rangers'ta Rıdvan Yılmaz ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Son durumu ile ilgili bilgiyi ise hocası Michael Beale verdi. Beale, hamstring sakatlığı bulunan oyuncunun en az 6 hafta daha sahalardan uzak kalacağını duyurdu.