Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed'den skandal hareket! Gözaltı kararı çıktı..

Mısır'da bir enstitüsünde eğitim alan Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Mostafa Mohamed ve arkadaşının adı skandal bir olaya karıştı. Yıldız oyuncunun eğitim aldığı enstitüde gireceği sınava kendisi yerine bir arkadaşını soktuğu öne sürüldü. Hem taraftarları hem de Mısırdaki görevlileri de şaşırtan olay sosyal medyada gündem oldu.
Sezon başından beri Galatasaray'da istenilen performansı bir türlü gösteremeyen Mısırlı oyuncu Mohammed'in Mısır'da Abu El Nomros'ta bulunan ve kayıtlı öğrencisi olduğu eğitim enstitüsü sınavına kendisi yerine bir arkadaşını sokması tespit edilmesinin hemen ardından Mohammed'in arkadaşının görevliler tarafından gözaltına alındığı ve sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
Sezon başından beri Galatasaray'da istenilen performansı bir türlü gösteremeyen Mısırlı oyuncu Mohammed'in Mısır'da Abu El Nomros'ta bulunan ve kayıtlı öğrencisi olduğu eğitim enstitüsü sınavına kendisi yerine bir arkadaşını sokması tespit edilmesinin hemen ardından Mohammed'in arkadaşının görevliler tarafından gözaltına alındığı ve sorgusunun devam ettiği öğrenildi.