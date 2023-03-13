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13 Mart 2023 - 18:25

Galatasaray'ın yıldızı valizini aldı gidiyor! Icardi'den gelen haber taraftarları yıktı!

Galatasaray'dan transfer haberi taraftarları üzdü. İtalya'dan haber geldi. Transfer haberi nedir? İşte tüm detaylar haberimizde.

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13 Mart 2023 - 18:25
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Galatasaray'ın yıldızı valizini aldı gidiyor! Icardi'den gelen haber taraftarları yıktı!
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Arjantinli Icardi Galatasary taraftarları tarafından performansı sevilen futbolcudur. Icardi de Galatasaray takımında kalmaktan oldukça memnun. Gelen takas haberi herkesi ürküttü. Takas durumu nedir? İşte merak edilen bütün detaylar haberimizde.

GALATASARAY TARAFTARINI ÜZEN HABER!

Galatasaray takımı ara transfer dönem kadrosunda Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'la güçlendirmiştir. Taraftarların oldukça sevdiği performansı ile sevilen Arjantinli Icardi de takımda kalmak istemektedir. İtalya'dan transfer haberi geldi. Bu transfer haberi taraftarları oldukça korkuttu.Moise Kean



Ara transfer döneminde Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe oyuncuları ile güçlendirmektedir. Sezonun başında Fransa, Paris Saint-Germain'den kiralık kadroda Icardi ile anlaşma yaptı. Kadroda düşünülmeyen Icardi'ye net gözüyle bakılmamaktadır. Teknik direktör Galtier açıklamasını şu sözlerle yaptı: "Icardi yeni sezon planlarımız arasında yer almıyor.'' sözleri ile tamamladı. PSG Icardi için 10 milyon euro bonservis istemektedir. Galatasaray ise daha düşük ücret ile kulübe kazandırmanın peşindedir. 30 yaşında olan Arjantinli Icardi Galatasaray'a şu sözleri söyledi: "Siz PSG ile anlaşın, imzayı atarım." derken İtalya haberi geldi. İddialara göre Juventus yeni sezon hedefi arasında Icardi'nin olduğu bilinmektedir. PSG'ye önceki oyuncusunu önererek Icardi ile takas yapma planlaması olduğu söylenmiştir. Moise Kean, bonservi Evertonda iken 2020/2021 kiralık PSG formasını giymiş bulunmaktadır.

EDİTÖR
Aynur Güllü
Aynur Güllü
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