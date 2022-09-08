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08 Eylül 2022 - 14:46

Galatasaray'ın yıldızı Yunus, anneannesinin memleketi Buldan'a selam yolladı

Milli takım ve Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Yunus Akgün, merhum anneannesinin memleketi olan Denizli'nin Buldan ilçesine selam gönderdi.

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08 Eylül 2022 - 14:46
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Galatasaray'ın yıldızı Yunus, anneannesinin memleketi Buldan’a selam yolladı


Milli takım ve Galatasaray'ın yetenekli genç futbolcusu Yunus Akgün, oldukça verimli geçiren oyunculuğuyla adından söz ettirmeye devam etmekte. Yoğun idman ve maç çalışmaları nedeniyle uzun zamandır merhum anneannesi Fethiye Akbaş'ın memleketi olan Denizli'nin Buldan ilçesine gelemeyen Akgün, ata toprağı olan ilçeye selam gönderdi.

Akgün, hemşerileriyle bir araya gelmek için ilk fırsatta Buldan'a gideceğini ifade ederek “Buldan'ın ben de ayrı bir yeri var. Buldan'da çok güzel anılarım var. Rahmetli anneannemin memleketi olan Buldan'ı yakın bir zamanda ziyaret etmek istiyorum. Hem özlem gidermek bununla birlikte akrabalarım ve hemşerilerimle bir araya gelmek için ilk fırsatta Buldan'a geleceğim. Güzel Buldan'ımıza selamlarımı ve hürmetlerimi iletiyorum” dedi.



Öte yandan yıldız futbolcunun babası Erol ve annesi Lütfiye Akgün çiftinin, birkaç ay önce Buldan'ı ziyaret ettikleri öğrenildi.

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