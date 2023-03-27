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27 Mart 2023 - 23:00

Galatasaray intikam meşalesini yaktı! Fenerbahçe'nin gözde oyuncusunu sarı kırmızılı yapacak: Bu kez zarı büyük attı

Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray, uzun süredir devam eden şampiyonluk arayışını sonlandırmak için durmaksızın çalışıyor. Kulüp son dönemde Süper Lig'in zirvesindeki konumunu güçlendirmek için oyuncu transferlerine odaklanmış durumda.

SPOR
27 Mart 2023 - 23:00
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Galatasaray intikam meşalesini yaktı! Fenerbahçe'nin gözde oyuncusunu sarı kırmızılı yapacak: Bu kez zarı büyük attı
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Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray, uzun süredir devam eden şampiyonluk arayışını sonlandırmak için durmaksızın çalışıyor. Kulüp son dönemde Süper Lig'in zirvesindeki konumunu güçlendirmek için oyuncu transferlerine odaklanmış durumda. Haberlere göre sarı-kırmızılılar hücum hattını güçlendirmek için Fenerbahçe'nin eski yıldızı Victor Moses'ı transfer etmeyi düşünüyor.

Üç Yıllık Sözleşme için Potansiyel Teklif

Kaynaklara göre izleme komitesi, Spartak Moskova'dan 32 yaşındaki forvetle ilgilendiği bildirilen Victor Moses'ın ismini yönetime sundu. Moses bu sezon gösterdiği etkileyici performansla Galatasaray'ın dikkatini çekti. Koç Okan Buruk'un bu transfere onay verdiği ve kulübün oyuncuya üç yıllık bir sözleşme önermeyi planladığı bildirildi.



Fenerbahçe'nin eski yıldızı Victor Mosse

Türkiye'ye Dönme İsteği

Moses daha önce 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de Fenerbahçe forması giymişti. Oyuncunun iyi bir yıllık ücret teklif edilmesi halinde Türkiye'ye dönmeye istekli olduğu bildirildi. Transferin önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor. Galatasaray'ın Moses'ı rakip bir kulüpten almak için yaptığı bu stratejik hamle, başarılı olması halinde, özellikle bu sezon şampiyonluğu garantilemek isteyen takımına büyük bir katkı sağlayacak.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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