Galatasaray intikam meşalesini yaktı! Fenerbahçe'nin gözde oyuncusunu sarı kırmızılı yapacak: Bu kez zarı büyük attı







Üç Yıllık Sözleşme için Potansiyel Teklif







Türkiye'ye Dönme İsteği

Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray, uzun süredir devam eden şampiyonluk arayışını sonlandırmak için durmaksızın çalışıyor. Kulüp son dönemde Süper Lig'in zirvesindeki konumunu güçlendirmek için oyuncu transferlerine odaklanmış durumda. Haberlere göre sarı-kırmızılılar hücum hattını güçlendirmek için Fenerbahçe'nin eski yıldızı Victor Moses'ı transfer etmeyi düşünüyor.Kaynaklara göre izleme komitesi, Spartak Moskova'dan 32 yaşındaki forvetle ilgilendiği bildirilen Victor Moses'ın ismini yönetime sundu. Moses bu sezon gösterdiği etkileyici performansla Galatasaray'ın dikkatini çekti. Koç Okan Buruk'un bu transfere onay verdiği ve kulübün oyuncuya üç yıllık bir sözleşme önermeyi planladığı bildirildi.Moses daha önce 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de Fenerbahçe forması giymişti. Oyuncunun iyi bir yıllık ücret teklif edilmesi halinde Türkiye'ye dönmeye istekli olduğu bildirildi. Transferin önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor. Galatasaray'ın Moses'ı rakip bir kulüpten almak için yaptığı bu stratejik hamle, başarılı olması halinde, özellikle bu sezon şampiyonluğu garantilemek isteyen takımına büyük bir katkı sağlayacak.