Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray, uzun süredir devam eden şampiyonluk arayışını sonlandırmak için durmaksızın çalışıyor. Kulüp son dönemde Süper Lig'in zirvesindeki konumunu güçlendirmek için oyuncu transferlerine odaklanmış durumda. Haberlere göre sarı-kırmızılılar hücum hattını güçlendirmek için Fenerbahçe'nin eski yıldızı Victor Moses'ı transfer etmeyi düşünüyor.
SPOR
27 Mart 2023 - 23:00
Galatasaray intikam meşalesini yaktı! Fenerbahçe'nin gözde oyuncusunu sarı kırmızılı yapacak: Bu kez zarı büyük attı
Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray, uzun süredir devam eden şampiyonluk arayışını sonlandırmak için durmaksızın çalışıyor. Kulüp son dönemde Süper Lig'in zirvesindeki konumunu güçlendirmek için oyuncu transferlerine odaklanmış durumda.
SPOR
27 Mart 2023 - 23:00