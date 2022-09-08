Galatasaray Juan Mata ile 1+1 yıllık anlaşma yaptı

Sarı-kırmızılı kulübün transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia ile ikinci yılı opsiyonel olmak suretiyle 2 sezonluk anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 1.900.000 EUR ücret ödenecektir."