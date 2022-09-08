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08 Eylül 2022 - 19:54

Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

SPOR
08 Eylül 2022 - 19:54
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Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanın bir kısmı basına açık olarak gerçekleşti. Antrenman ısınma hareketleri ile başladı ve top kapma çalışması ile devam etti. Daha sonra futbolcular minyatür kalede çalışmalar yaptı.

Antrenman öncesinde dün doğum günü olan Abdülkerim Bardakcı'nın doğum günü kutladı.
Antrenmanda Haris Seferovic ile Yunus Akgün, program dahilinde salonda çalıştı. Fredrik Midtsjö da takımdan ayrı çalışmalarını yaptı. MKE Ankaragücü ile anlaşan Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç, Eyüpspor'a transfer olan Ömer Bayram ile transfer görüşmeleri yapan Emre Akbaba, Christian Luyindama ve Oğulcan Çağlayan da antrenmanda yer almadı. Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.



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