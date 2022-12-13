Galatasaray - Lazio maçında saha karıştı







Boğazına yapıştı!







2-1'lik Lazio galibiyeti ile sonuçlanan karşılaşmada Lazio adına goller 11. dakikada Felipe Anderson ve 46. dakikada Luiz Alberto'nun ayağından gelirken Galatasaray'ın tek golünü 4. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti. Maçın 60. dakikasında yaşanan olay ise maça adeta damga vurdu. Antalya Emir Han Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında Lazio'nun 27 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu Mattia Zaccagni, Galatasaray'ın genç stoperi Emin Bayram'a çok sert bir faul yaptı.Yaşanan bu pozisyon sonrası kızgın olduğu gözlenen Patrick van Aanholt, Zaccagni'nin boğazına yapıştı. Teknik heyetlerin de olaya dahil olmasıyla gerginlik sona ererken Emin Bayram oyuna devam edemedi ve yerini Hamza Akman'a bıraktı. Okan Buruk bu pozisyon sonrası Patrick van Aanholt'u kenara alırken yerine oyuna Kazımcan Karataş'ı dahil etti.