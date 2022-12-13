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13 Aralık 2022 - 20:42

Galatasaray - Lazio maçında saha karıştı

Galatasaray, Antalya kampının ikinci hazırlık karşılaşmasında İtalyan devi Lazio ile karşı karşıya geldi. Müsabakaya yaşanan olay damga vururken büyük de ses getirdi.

SPOR
13 Aralık 2022 - 20:42
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Galatasaray - Lazio maçında saha karıştı


2-1'lik Lazio galibiyeti ile sonuçlanan karşılaşmada Lazio adına goller 11. dakikada Felipe Anderson ve 46. dakikada Luiz Alberto'nun ayağından gelirken Galatasaray'ın tek golünü 4. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Maçın 60. dakikasında yaşanan olay ise maça adeta damga vurdu. Antalya Emir Han Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında Lazio'nun 27 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu Mattia Zaccagni, Galatasaray'ın genç stoperi Emin Bayram'a çok sert bir faul yaptı.

Boğazına yapıştı!



Yaşanan bu pozisyon sonrası kızgın olduğu gözlenen Patrick van Aanholt, Zaccagni'nin boğazına yapıştı. Teknik heyetlerin de olaya dahil olmasıyla gerginlik sona ererken Emin Bayram oyuna devam edemedi ve yerini Hamza Akman'a bıraktı.

Okan Buruk bu pozisyon sonrası Patrick van Aanholt'u kenara alırken yerine oyuna Kazımcan Karataş'ı dahil etti.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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