Galatasaray Lazio mağlubiyetiyle alarm verdi

Dünya Kupası arasını fırsat bilerek hazırlık maçları oynayan Galatasaray’da sonuçlar can sıkıyor. Oynanan 4 hazırlık maçında da galibiyet alınamaması sezonun devamına kısa bir süre kalmasından dolayı sarı kırmızılı taraftarları tedirgin ediyor. Dünya kupası öncesi harika bir çıkış yakalayan takımın milli arayla beraber düşüşe geçtiği endişeleri sosyal medyada ve bazı yorumcuların görüşlerinde dikkat çekiyor. Rayo Vallecano, Adana Demirspor, Villareal ve Lazio maçlarında oynanan futbol ve alınan neticeler tedirginlik yaratırken teknik direktör Okan Buruk’u da düşündürüyor. Milli takıma giden oyuncuların yanı sıra sakatlığı bulunan ve izinli oyuncularla maçlara çıkan Cim Bom’un geçici bir form düşüklüğü yaşadığı ümidi hakim olsa da kafalarda yoğun bir soru işareti de mevcut. Galatasaray hazırlık maçları serüvenini 16 Aralık Cuma günü oynayacağı Toulouse müsabakasıyla birlikte tamamlayacak.

