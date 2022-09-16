SPOR
16 Eylül 2022 - 21:49

Galatasaray, liderlik koltuğuna oturdu

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

SPOR
16 Eylül 2022 - 21:49
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Galatasaray, liderlik koltuğuna oturdu


Maçtan Dakikalar

2. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine girerek son çizgiye inen Boey pasını içeri aktardı. Kale önünde Oliveira'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0



6. dakikada sol taraftan Bytqi'nin içeri çevirdiği topa kale önünde Endri Çekici'nin vuruşunda meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.

15. dakikada ceza sahası dışından Endri Çekici'nin hızlı vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

23. dakikada Emin'in hatasında topu kapan Muhammet Demir sağ taraftan ceza sahası içine girip son çizgiye inerek pasını ortaya aktardı. Penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Hadziahmetovic'in şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

27. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Endri Çekici'nin hızlı vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

44. dakikada sağ taraftan Ahmet Oğuz'un içeri çevirdiği topa kale önünde Soner Dikmen'in vuruşunda meşin yuvarlağı Muslera oyun alanına çeldi. Dönen topu izini süren Soner'in tekrar yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

66. dakikada Yusuf Demir'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Van Aanholt'un ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.

71. dakikada Torreira'nın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Oliveira'nın hızlı vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Sehic kornere çeldi.

82. dakikada sol taraftan Dubois içeri yerden ortasını yaptı. Altıpas içinde Calvo'nun ters vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

89. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla kaleci Sehic oyundan atıldı. Konyaspor'un oyunu durdurma hakkının dolması sebebiyle oyuncu değiştiremedi ve Adil Demirbağ kaleye geçti.

Stat: Nef
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt (Dubois dk. 78), Torreira, Oliveira (Midtsjo dk. 87 ?), Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu (Berkan Kutlu dk. 87 ?), Mertens (Yusuf Demir dk. 63), Gomis (Icardi dk. 62)
Yedekler: Okan Kocuk, Seferovic, Rashica, Abdulkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz
Teknik Direktör: Okan Buruk

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calva, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Paz (Pavicic dk. 65), Bytqi, Endri Çekici (Cebrail Karayel dk. 31 (Oğulcan Ülgün dk. 81 ?), Muhammet (Diouf dk. 81 ?)
Yedekler: Erhan Erentürk, Karahan Subaşı, Uğurcan Yazgılı, Kahraman Demirtaş, Ikpeazu, Ahmet Karademir
Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Oliveira (dk. 2), Calvo (dk. 82 k.k.) (Galatasaray), Endri Çekici (dk. 15) (Konyaspor)
Kırmızı kart: Sehic (dk. 89) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Kerem Aktürkoğlu, Muslera, Icardi, Midtsjo (Galatasaray), Calvo, Oğulcan Ülgün (Konyaspor)

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
İstanbulspor-Beşiktaş Maçı Canlı Anlatım!
İstanbulspor-Beşiktaş Maçı Canlı Anlatım!
Türkiye Yıldız Milli Takımı, Balkan Dresaj Şampiyonası’nı lider bitirdi
Türkiye Yıldız Milli Takımı, Balkan Dresaj Şampiyonası’nı lider bitirdi
Taner Taşkın: 'Çok gol yiyoruz ama bir fazlasını atmayı başarabiliyoruz'
Taner Taşkın: 'Çok gol yiyoruz ama bir fazlasını atmayı başarabiliyoruz'
Uğur Bayarslan: 'Ne yazık ki duran toplardan golü yedik'
Uğur Bayarslan: 'Ne yazık ki duran toplardan golü yedik'
Luan Peres, Alanyaspor maçını kaçıracak
Luan Peres, Alanyaspor maçını kaçıracak
Son Haberler
Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Elazığ’da 2 terörist silahlarıyla birlikte teslim oldu
Elazığ’da 2 terörist silahlarıyla birlikte teslim oldu
Bayraktar Kızılelma’nın ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlandı
Bayraktar Kızılelma’nın ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlandı
Nepal'de sel ve toprak kayması: 17 ölü
Nepal'de sel ve toprak kayması: 17 ölü
Didim'de trafik kazası: 1 ölü
Didim'de trafik kazası: 1 ölü
Taksim’de otelde yangın
Taksim’de otelde yangın
Balıkesir'de orman yangını kontrol altında
Balıkesir'de orman yangını kontrol altında
İstanbulspor-Beşiktaş Maçı Canlı Anlatım!
İstanbulspor-Beşiktaş Maçı Canlı Anlatım!
Mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu
Mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu
İçişleri Bakanı Soylu, Pakistan'a giden yardım tırını uğurladı
İçişleri Bakanı Soylu, Pakistan'a giden yardım tırını uğurladı
Artvin’de 4 katlı tarihi binada çıkan yangın korkuttu
Artvin’de 4 katlı tarihi binada çıkan yangın korkuttu
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 'Kılıçdaroğlu köstebek bürokratlarıyla kapkaç siyaseti yapıyor'
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 'Kılıçdaroğlu köstebek bürokratlarıyla...
Bakan Bilgin: 'EYT sorunu Aralık ayında TBMM'ye gelecek'
Bakan Bilgin: 'EYT sorunu Aralık ayında TBMM'ye gelecek'
Ümraniye'de silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik öldü
Ümraniye'de silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik öldü
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını