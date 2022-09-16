Galatasaray, liderlik koltuğuna oturdu













6. dakikada sol taraftan Bytqi'nin içeri çevirdiği topa kale önünde Endri Çekici'nin vuruşunda meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.23. dakikada Emin'in hatasında topu kapan Muhammet Demir sağ taraftan ceza sahası içine girip son çizgiye inerek pasını ortaya aktardı. Penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Hadziahmetovic'in şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.27. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Endri Çekici'nin hızlı vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.44. dakikada sağ taraftan Ahmet Oğuz'un içeri çevirdiği topa kale önünde Soner Dikmen'in vuruşunda meşin yuvarlağı Muslera oyun alanına çeldi. Dönen topu izini süren Soner'in tekrar yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.66. dakikada Yusuf Demir'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Van Aanholt'un ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.71. dakikada Torreira'nın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Oliveira'nın hızlı vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Sehic kornere çeldi.89. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla kaleci Sehic oyundan atıldı. Konyaspor'un oyunu durdurma hakkının dolması sebebiyle oyuncu değiştiremedi ve Adil Demirbağ kaleye geçti.: Nef: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken: Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt (Dubois dk. 78), Torreira, Oliveira (Midtsjo dk. 87 ?), Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu (Berkan Kutlu dk. 87 ?), Mertens (Yusuf Demir dk. 63), Gomis (Icardi dk. 62): Okan Kocuk, Seferovic, Rashica, Abdulkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz: Okan Buruk: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calva, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Paz (Pavicic dk. 65), Bytqi, Endri Çekici (Cebrail Karayel dk. 31 (Oğulcan Ülgün dk. 81 ?), Muhammet (Diouf dk. 81 ?): Erhan Erentürk, Karahan Subaşı, Uğurcan Yazgılı, Kahraman Demirtaş, Ikpeazu, Ahmet Karademir: İlhan Palut: Oliveira (dk. 2), Calvo (dk. 82 k.k.) (Galatasaray), Endri Çekici (dk. 15) (Konyaspor): Sehic (dk. 89) (Konyaspor): Kerem Aktürkoğlu, Muslera, Icardi, Midtsjo (Galatasaray), Calvo, Oğulcan Ülgün (Konyaspor)