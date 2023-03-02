Galatasaray Liverpoollu Roberto Firmino'yu transfer etmek istiyor







Sambacı aslan olabilir!







Spor Toto Süper Lig’de bu sezon şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray’da yapılan transfer hamleleri büyük bir ses getirmişti.Teknik Direktör Okan Buruk ile önümüzdeki sezonun kadro planlamasıyla ilgili olarak görüşen Erden Timur ve Dursun Özbek planlama konusunda fikir alışverişinde bulunurken, sürpriz bir isim gündeme geldi.İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’da forma giyen tecrübeli golcü Roberto Firmino’yu gündemine alan sarı kırmızılılar, oyuncunun sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesi öncesinde harekete geçti.Cimbom, Roberto Firmino’nun Liverpool ile olan sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması nedeniyle bonservis ücreti ödemeden Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Firmino bu sezon Liverpool formasıyla toplamda 25 karşılaşmada forma giyme şansı yakalarken, bu müsabakalarda 9 gol ve 4 asistlik bir katkıyla oynadı.