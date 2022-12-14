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14 Aralık 2022 - 16:49

Galatasaray Lyon'a resti çekti! Moussa Dembele transferinde flaş gelişme

Yıldız futbolcu Dembele için Fransızların kapısını çalan Galatasaray’ın aldığı olumsuz dönüş sonrası resti çektiği öğrenildi.

SPOR
14 Aralık 2022 - 16:49
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Galatasaray Lyon’a resti çekti! Moussa Dembele transferinde flaş gelişme

Galatasaray’ın uzunca bir süredir transfer etmek istediği Lyon’un yıldız oyuncusu Dembele için Fransızların kapısını çaldığı öğrenildi. Fransızlardan beklenmedik bir ücret beklentisiyle olumsuz dönüş alan yönetimin tepki gösterdiği öğrenildi. Oyuncuyla söz kesen sarı kırmızılıların sezon sonu bonservis ödemeden transfer ederiz resti çektiği öğrenilirken Lyon kulübünün nasıl bir tavır alacağı merak ediliyor. 26 yaşındaki yıldız santraforu 5 milyon Euro bonservis bedeliyle ocak ayında kadrosuna katmayı planlamıştı. Lyon cephesinin anlaşmaya uzak tutumu, Galatasaray'ın işini biraz zorlaştırsa da oyuncunun baskısı ve oynamak isteğiyle anlaşmanın sağlanacağı düşünülüyor. En kötü ihtimalle sezon sonu itibariyle oyuncuyu takımda mutlaka görmek istediği öğrenilen teknik direktör Okan Buruk’un yıldız futbolcunun transferini dört gözle beklediği iddia edildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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