Yeni sezon için araştırmalar başlarken transfer işlemleri de harekete geçti. Transferler arasında en çok adı geçen topçu Bernard Mensah, hem Galatasaray hem de Beşiktaş'ın listesinde de yer almaktadır. Galatasaray'ın Mensah'a teklif göndermesi üzerine sonuç merak konusu oldu. Bernard Mensah kimdir, kaç yaşında? İşte, Mensah'ın hangi takıma transer olacağı merak konusu oldu.
SPOR
28 Ağustos 2022 - 14:58
Galatasaray Mensah için teklif yaptı! Bernard Mensah kimdir, kaç yaşında?
Transfer döneminin başlamasıyla beraber Galatasaray kulübünde isimler gündeme gelmeye başladı. Galatasaray'ın gündeminde yer alan başarılı oyuncu Bernand Mensah, internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Bernard Mensah kimdir, kaç yaşında, hangi takımda? Galatasaray'ın yeni transferi hakkında merak edilenler haberimizde yer almaktadır
SPOR
28 Ağustos 2022 - 14:58
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