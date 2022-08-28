Galatasaray Mensah için teklif yaptı! Bernard Mensah kimdir, kaç yaşında?







Bernard Mensah kimdir, kaç yaşında?







Mensah hangi takıma transfer oluyor?

Yeni sezon için araştırmalar başlarken transfer işlemleri de harekete geçti. Transferler arasında en çok adı geçen topçu Bernard Mensah, hem Galatasaray hem de Beşiktaş'ın listesinde de yer almaktadır. Galatasaray'ın Mensah'a teklif göndermesi üzerine sonuç merak konusu oldu. Bernard Mensah kimdir, kaç yaşında? İşte, Mensah'ın hangi takıma transer olacağı merak konusu oldu.1994 yılında Gana'da dünyaya gelen topçu orta saha bölgesinde yer almaktadır. Mensah, iş kariyerinde ilk orak form giydiği yer Fetteh Feyenord oldu. 2012 yılında Portekiz takımı olan Guimaresde top oynayarak 2015 yılında 4 milyon euro bonservis bedeli ie Atletico Madrid'e transferi gerçekleşti.Bernard Mensah'ın yeni sezon için birçok takımla adı anılırken Beşiktaş ve Galatasaray ile görüşmeler başladı. Orta saha oyuncusu olan Mensah, iki takım arasında iki teklifi değerlendirdiği öğrenildi. Mensah'ın henüz hangi takıma transfer olacağı bilinmiyor.