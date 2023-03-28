Galatasaray Milot Rachica’nın bonservisini almak istiyor













Cimbom Rachica ile devam etmek istiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken, bir yandan da transfer çalışmalarına start vermiş durumda. Cimbom’da gündem önümüzdeki sezonun kadro planlamasının yapılması olurken, teknik ekip ve yönetim arasında görüşmeler iyice hızlandı.Transfer çalışmalarına ilk olarak takımda kiralık olarak forma giyen isimlerle başlayan Galatasaray yönetimi, teknik heyetinden kiralık oyuncularla ilgili olarak kapsamlı bir rapor istedi.Teknik Direktör Okan Buruk ve ekibinin hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmalarında düğmeye basan Galatasaray yönetiminin ilk hedefinin ise Milot Rachica olduğu öğrenildi. Sezon başında İngiliz ekibi Norwich City’den kiralanan 26 yaşındaki Kosovalı futbolcu, sergilediği performans ve potansiyeliyle birlikte takımda göze girmeyi başardı. Okan Buruk oyuncusuyla yola devam etmeyi çok isterken, yönetim de harekete geçti. Rachica için kulübü Norwich ile görüşmelere başlayan Galatasaray yönetimi yıldız futbolcuyu 7 Milyon Euro civarında bir bonservis ücretiyle kadrosuna katabilmeyi çok istiyor.