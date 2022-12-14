Galatasaray Milot Rashica’nın bonservisini almayı çok istiyor. Rashica’nın menajerinden açıklama geldi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’a sezon başında İngiliz ekibi Norwich City’den kiralık olarak transfer olan Milot Rashica sezon başlangıcında sönük bir performans sergilemiş olsa da ardından yükselen form grafiğiyle birlikte dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.







Milot Rashica transferinde büyük sürpriz!







Sarı kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Milot Rashica’nın sezon sonunda sona erecek olan kiralık sözleşmesinin arından takımda kalıp kalmayacağı konusu bir hayli merak edilirken, sürpriz bir açıklama geldi.Rumen futbolcunun Türkiye temsilcisi olan eski Galatasaraylı file bekçisi Aykut Erçetin, oyuncusunun transferi hakkında konuştu. Erçetin, yapmış olduğu açıklamalarda; ‘ Sezon başından bu yana Milot’un Galatasaray’daki performansı giderek artıyor. Ben onun potansiyeline çok güveniyorum ve bu sezon çok daha iyi bir hale geleceğini düşünüyorum. Norwich’in bonservis ücreti için ne kadarlık bir talebi olacağını şu anda ön göremiyoruz ama şunu söylemek istiyorum Milot Galatasaray’da çok mutlu. Rashica’nın taraftarlarla arasında çok iyi bir bağ kurulduğunu söyleyebilirim. Ailesi de Türkiye’ye alıştı ve onlar da Milot’un Galatasaray’da kalmasını istiyor. ‘ ifadelerini kullandı.