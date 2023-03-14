Galatasaray Muslera’nın yerine Inaki Pena’yı istiyor













Kaleci transferinde gündeme gelen o isim

Spor Toto Süper Lig’de şimdiden önümüzdeki sezonun kadro planlama çalışmalarına start veren Galatasaray’da Teknik Direktör Okan Buruk ve ekibiyle, sarı kırmızılı yönetim bir görüşme gerçekleştirdi.Okan Koçuk’un performansından memnun olmayan Okan Hoca, Muslera’nın da ilerleyen yaşı nedeniyle önümüzdeki sezon için takıma kaleci transferi yapılmasını istedi.Teknik direktörünün isteği doğrultusunda çalışmalarına start veren Galatasaray yönetimi sürpriz bir ismi gündemine aldı. Geçtiğimiz sezon kısa bir süre kiralık olarak Galatasaray forması giyen Inaki Pena’nın transfer listesinin en başlarında yer aldığı iddia edildi. Kulübü Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Inaki Pena’nın kontratını halen uzatmamış olması transferde büyük bir avantaj olarak göze çarpıyor. 24 yaşındaki İspanyol kaleciyi sezon sonunda bonservis ücreti ödemeden kadrosuna katmayı hedefleyen Galatasaray yönetiminin oyuncunun menajeriyle dirsek temasında olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.