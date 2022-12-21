Galatasaray Nef grubu lider bitirdi!













Galatasaray Nef, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nu lider bitirerek adını Son 16'ya yazdırdı. Grupta İsrail temsilcisi Hapoel Holon, Belçika temsilcisi Oostende ve Polonya temsilcisi Legia Varşova da bulunuyordu.Galatasaray Nef, grupta oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Oostende'nin Hapoel Holon'u uzatma sonucunda 95-86 mağlup etmesinin ardından ikili averajla Holon'u geçen ekibimiz grubunu lider bitirmeyi başardı. Galatasaray Nef, geçtiğimiz sezon ortasında takımın başına koç Andreas Pistiolis'i getirdi. Bu hamleden sonra yükselişe geçen sarı kırmızılı ekip ligde üst üste maçlar kazandı. Basketbol Süper Ligi yarı final serisinde Anadolu Efes ile 5 maçlık bir seri oynadılar. Anadolu Efes, seriyi 3-2 kazanarak adını finale yazdırmıştı. Bu sezona istediği gibi başlayamayan Galatasaray Nef, sezon ortasında Tyrus McGee'yi kadrosuna kattı. McGee dün gece oynanan Legia Varşova maçında attığı 20 sayıyla galibiyette büyük rol oynadı.