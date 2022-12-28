Galatasaray Nef, Sırp basketbolcu Dušan Ristić'i kadrosuna kattığını açıkladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Nef, son olarak İspanya’nın Fuenlabrada takımının formasını giyen 213 cm boyundaki Sırp uzun oyuncu Dušan Ristić’i kadrosuna ekledi. Galatasaray Nef, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde İsrail temsilcisi Hapoel Holon, Belçika temsilcisi Oostende ve Polonya temsilcisi Legia Varşova'nın bulunduğu C Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 1. sırada tamamladı.
Geçtiğimiz sezon, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'le 5 maçlık yarı final serisi sarı kırmızılılar, seriyi 3-2 kaybetmişti. Bu sezona da büyük beklentilerle giren Galatasaray Nef, sezona istediği başlangıcı yapamadı. Sezon içinde Braian Angola ve Raymar Morgan ile yollarını ayıran sarı kırmızılı ekip, Ian Hummer ve Tyrus McGee'yi kadrosuna katmıştı. Jehyve Floyd'un sakatlığından dolayı tam olarak hazır olmaması sebebiyle uzun rotasyonundaki sıkıntıları devam eden Galatasaray Nef, Dušan Ristić transferiyle bu sıkıntıları çözmek istiyor.