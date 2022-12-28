Galatasaray Nef, Sırp basketbolcu Dušan Ristić'i kadrosuna kattığını açıkladı













Dušan Ristić kimdir?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Nef, son olarak İspanya’nın Fuenlabrada takımının formasını giyen 213 cm boyundaki Sırp uzun oyuncu Dušan Ristić’i kadrosuna ekledi. Galatasaray Nef, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde İsrail temsilcisi Hapoel Holon, Belçika temsilcisi Oostende ve Polonya temsilcisi Legia Varşova'nın bulunduğu C Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 1. sırada tamamladı.Geçtiğimiz sezon, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'le 5 maçlık yarı final serisi sarı kırmızılılar, seriyi 3-2 kaybetmişti. Bu sezona da büyük beklentilerle giren Galatasaray Nef, sezona istediği başlangıcı yapamadı. Sezon içinde Braian Angola ve Raymar Morgan ile yollarını ayıran sarı kırmızılı ekip, Ian Hummer ve Tyrus McGee'yi kadrosuna katmıştı. Jehyve Floyd'un sakatlığından dolayı tam olarak hazır olmaması sebebiyle uzun rotasyonundaki sıkıntıları devam eden Galatasaray Nef, Dušan Ristić transferiyle bu sıkıntıları çözmek istiyor.27 Kasım 1995 yılında Sırbistan’ın Novi Sad şehrinde dünyaya geldi. 2009-2010 sezonunda FMP Zeleznik Beograd altyapısında basketbola başlayan Dušan Ristić 2010-2011 sezonunda ülkesinin ve Avrupa’nın önemli kulüplerinden Kızılyıldız altyapısına katıldı ve 2013-2014 sezonunda A takım kadrosunda kendine yer buldu. 2019-2020 sezonunda Kazakistan’ın Astana takımına transfer oldu. 2020-2021’de İtalya’ya Germani Brescia Leonessa’ya transfer oldu. 10 EuroCup ve 16 Serie A karşılaşmasında forma giydi. 2021 yılının Ocak ayında VTB Ligi’ne Saratov forması ile geri döndü ve oynadığı 10 maçta 13 sayı ortalaması yakaladı. İçinde bulunduğumuz 2022-2023 sezonunun şu ana kadarki kısmında 15.7 sayı, 6.7 ribaunt istatistikleri yakalarken, %69.6 iki sayı, %36.8 üç sayı isabeti ile sahada yer aldı.