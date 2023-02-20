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20 Şubat 2023 - 12:35

Galatasaray o isimden vazgeçmiyor! Öyle bir rakam teklif edildi ki: Sarı kırmızılılardan rekor!

Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ederken sezon başında çok istediği fakat Marsilya'ya imza atan Alexis Sanxhez hakkında tüm detaylar ortaya çıktı. Galatasaray'ın çok istediği Alexis, tercihini resmen açıkladı.

SPOR
20 Şubat 2023 - 12:35
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Galatasaray o isimden vazgeçmiyor! Öyle bir rakam teklif edildi ki: Sarı kırmızılılardan rekor!
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Sarı kırmızılı takımın uğraşları rağmen transfer edemediği başarılı topçu Alexis Sanchez için transfer detayları ortaya çıktı. O zamanlarda bu transfer ile yakından ilgilenen Arda Turan, yaptığı açıklamalarda ise sürecin sonuna gelindiğini açıklaması üzerine Galatasaray o ismi Marsilya'ya kaptırdı.

Alexis marsiya'yı tercih etti

ALEXİS TERCİHİ BELLİ OLDU



Marsilya Sportif Direktörü Javier Ribalta, yıldız oyuncu Alexis transferi hakkında detayları açıkladı. Alexis, Galatasaray formasını giymek üzere olurken hatta sözleşmede yıllık bir milyon Euro'luk teklif yer alırken teklifin az olmasına rağmen Marsilya'yı tercih ettiği duyuruldu.

sözleşmesi bir senelik olan Alexis, için hazırlıklara devam edip asla pes etmeyen Galatasaray ise 4 milyon euroluk teklifin hala geçerli olduğunu ve beklemeye devam edeceklerini söyledi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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