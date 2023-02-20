Galatasaray o isimden vazgeçmiyor! Öyle bir rakam teklif edildi ki: Sarı kırmızılılardan rekor!







ALEXİS TERCİHİ BELLİ OLDU







Sarı kırmızılı takımın uğraşları rağmen transfer edemediği başarılı topçu Alexis Sanchez için transfer detayları ortaya çıktı. O zamanlarda bu transfer ile yakından ilgilenen Arda Turan, yaptığı açıklamalarda ise sürecin sonuna gelindiğini açıklaması üzerine Galatasaray o ismi Marsilya'ya kaptırdı.Marsilya Sportif Direktörü Javier Ribalta, yıldız oyuncu Alexis transferi hakkında detayları açıkladı. Alexis, Galatasaray formasını giymek üzere olurken hatta sözleşmede yıllık bir milyon Euro'luk teklif yer alırken teklifin az olmasına rağmen Marsilya'yı tercih ettiği duyuruldu. sözleşmesi bir senelik olan Alexis, için hazırlıklara devam edip asla pes etmeyen Galatasaray ise 4 milyon euroluk teklifin hala geçerli olduğunu ve beklemeye devam edeceklerini söyledi.