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SPOR
24 Haziran 2022 - 12:25
Güncelleme: 24 Haziran 2022 - 12:25

Galatasaray Okan Buruk ile yolları birleştirdi

Galatasaray spor kulübü bir süredir görüşme halinde olduğu Teknik Direktör Okan Buruk ile yollarını birleştirdi. Aslanlar 2 yıl Okan Buruk ile birlikte şampiyonluk yolunda mücadele verecek.

SPOR
24 Haziran 2022 - 12:25
Güncelleme: 24 Haziran 2022 - 12:25
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Galatasaray Okan Buruk ile yolları birleştirdi


Galatasaray spor kulübü bir süredir görüşme halinde olduğu Okan Buruk ile yollarını birleştirdi.Sarı kırmızılı takım Okan Buruk ile 2 yıllık bir sözleşme imzalarken 1 sene sonta yollarına devam edip edemeyeceklerinin tekrar görüşecekler.


İmzalar atılırken düzenlenene basın toplantısında açıklamalarda bulunan Buruk hedefin tabiki Şampiyonluk olduğunu ifade ederek Galatasaray'da hedefin asla değişmeyeceğini aktardı.
Açıklamalarında takımın ihtiyaçlarından da bahseden Buruk orta sahada bulunan eksiklerin üzerine yoğunlaşacaklarını ,kadroya katacakları oyuncuları araştırırken hem Türk hem de yabancı oyuncuları inceleyeceklerini ,takıma faydası olacak kaliteli oyuncuları bulacaklarını söyledi.Okan Buruk  tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyleyerek takım ile ilgili düşüncelerini aktarmış oldu.



EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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