Galatasaray, olaylı maçta Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılar 2022 senesini lider bitirmeyi garantiledi













Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada hakem Erkan Özdamar düdük çaldı. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı. Heyecanın çok yüksek olduğu maç, birçok tartışmalı pozisyona sahne oldu. Soğuk hava ve futbola elverişsiz bir zeminde oynanan maç yavaş başladı. İki takım da istediklerini sahaya yansıtmakta zorlandı. İlk golü bulan takım deplasman ekibi Galatasaray oldu. Orta sahada topu kazanan Milot Rashica, meşin yuvarlağı Berkan Kutlu'ya aktardı. Berkan, topu biraz sürdükten sağ kanattan bindiren Sacha Boey'i gördü. Boey'in ortasında topla buluşan Dries Mertens, düzgün bir tek vuruşla golü buldu. İlk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonlandı. İkinci yarıya ev sahibi ekip hızlı başladı. 50. dakikada beklenen gol geldi. Yaşanan karambolde topa son vuran Ulvestad, golü buldu. Dakikalarca süren VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi. Sivasspor, 80. dakikada skora dengeyi getirdi. Dia Saba'nın usta işi pasında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt, Muslera'nın solundan topu ağlara yolladı. Dakikalar 90+5'i gösterirken Galatasaray galibiyet golünü buldu. Abdülkerim Bardakcı'nın uzun pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz topu ağlara gönderdi ve takımını yeniden öne geçirdi. 90+17. dakikada Sivasspor penaltı bekledi. VAR incelemesinin ardından pozisyonun başında Clinton N'Jie'nin ofsaytta olduğu tespit edildi. Maç Galatasaray'ın 2-1'lik eşitliğiyle sona erdi.Sarı kırmızılılar, puanını 33'e yükselterek 2022 senesini lider bitirdi. Sivasspor ise 14 puanda kaldı.