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26 Temmuz 2022 - 13:45

Galatasaray orta sahada aradığını buldu! Yeni hedef Norveçli oyuncu Fredrik Midtsjö

Transfer çalışmalarına son hızıyla devam eden Galatasaray, orta saha için aradığı oyuncuyu AZ Alkmaar takımında buldu. Norveçli oyuncu Fredrik Midtsjö için çalışmalar başlayan sarı-kırmızılı yönetim, tecrübeli oyuncuyla kısmi olarak anlaşmaya vardı.

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26 Temmuz 2022 - 13:45
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Galatasaray orta sahada aradığını buldu! Yeni hedef Norveçli oyuncu Fredrik Midtsjö


2022-2023 sezonuna bomba gibi girmeye hazırlanan Galatasaray, transfer çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor. İlk olarak forvet ve orta saha transferi gerçekleştirmek isteyen sarı-kırmızılı kulüpte Avusturya'daki 2. kamp öncesinde yeni sıcak gelişmeler yaşandığı öğrenildi. Kampa 2 futbolcuyu dahil etmeyen Galatasaray'ın, bir süredir arayışta olduğu orta saha oyuncusunu AZ Alkmaar takımında bulduğu konuşuluyor. Norveçli oyuncu Fredrik Midtsjö ile anlaşmaya vardığı söylenen sarı-kırmızılı kulübün bir tecrübeli ismi de yedekte tuttuğu söyleniyor.

Fredrik Midtsjö

Avusturya'daki 2. kampında iki isim yok!



İkinci etap yurt dışı çalışmalarının hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, bugün Avusturya'ya gidiyor. Tirol kentinde kamp çalışmalarına devam edecek olan sarı-kırmızılı yakımda Luyindama ve Aytaç Kara'nın kadroda yer almadığı öğrenildi.

Teknik direktör Okan Buruk, aldığı kararla iki ismi kadro dışı bırakırken Kasımpaşa ile gerçekleştirilen hazırlık maçı sonrasında transfer çalışmalar hakkında konuşan teknik hoca, takımın güçlendirebileceği bazı bölgeler olduğunu ve bununla ilgili de çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Takımda genç oyunculara öncelik vereceklerini ve bu sayede onları değerlendirmeye alabileceklerini belirten Okan Buruk, alınacak yeni oyuncuların da kampa hazır oyuncuların olmasının gerekli olduğunu ifade etti.

Fredrik Midtsjö

Galatasaray'da yeni hedef Fredrik Midtsjö

Defansif alanda orta saha takviyesine ihtiyaç duyan Galatasaray, bir süredir yedek olarak gördüğü Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö transferi için düğmeye bastığı söyleniyor. AZ Alkmaar takımında forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyla prensipte anlaşmaya vardığı öğrenilen yönetimin, Hollanda kulübü ile de pazarlıklara başladığı konuşuluyor.

Midtsjö için bonservis bedeli olarak en fazla 4 milyon Euro ödemeyi düşünen sarı-kırmızılı yönetimin bu kararı sonrası deneyimli oyuncunun AZ Alkmaar yönetimine Galatasaray'dan gelen söz konusu teklifi değerlendirmek istediğini bildirdiği ve transferinde de kolaylık gösterilmesini talep ettiği öğrenildi. 6 ve 8 numara olarak sahada olabilen Midtsjö'nün AZ Alkmaar ile olan sözleşmesinin ise önümüzdeki yaz sona ereceği gelen bilgiler arasında yer aldı.

Fredrik Midtsjö

Fransız Benjamin Andre de Galatasaray'ın gündeminde

Grillitsch defterinin kapanmasının ardından yerine olan arayışlarına hız veren sarı-kırmızılı yönetim, Norveçli Midtsjö'nün yanı sıra Fransız oyuncu Benjamin Andre'yi de gündemine aldığı öğrenildi. Lille takımında forma giyen 31 yaşındaki tecrübeli oyuncunun şu an kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi olduğu bildirilirken sarı-kırmızılı takımın teknik hocası Okan Buruk'un ilk tercihinin Midtsjö'dan yana olduğu ve görüşmelerde ağırlık olarak Norveçli yıldıza verilmesini istediği de kulislerde konuşulan bir diğer konu oldu.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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