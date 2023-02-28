SPOR
28 Şubat 2023 - 18:04

Galatasaray sezon sonunda Naby Keita'yı transfer etmek istiyor

Önümüzdeki sezon için de transfer çalışmalarına şimdiden start veren Galatasaray yönetimi büyük bir sürprize imza atmak istiyor. Liverpool’un yıldız ismi için Naby Keita, Cimbom’a imza atabilir.

SPOR
28 Şubat 2023 - 18:04
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Galatasaray sezon sonunda Naby Keita’yı transfer etmek istiyor


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da transferde büyük bir sürpriz yaşanabilir. Bu sezon için şampiyonluk hedefinde emin adımlarla ilerleyen sarı kırmızılı ekipte Teknik Direktör Okan Buruk ve yönetim arasında gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde önümüzdeki sezonun kadro planlamaları hakkında da çalışmalar başladı.

Cimbom Keita için çok ısrarcı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’da forma giyen Naby Keita’nın sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesi nedeniyle menajeri aracılığıyla ilk temasını kuran sarı kırmızılı yönetim transferde oldukça istekli gözüküyor.



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Liverpool’da istediği kadar forma şansı bulamayan Keita’nın takımdan ayrılma isteği nedeniyle kulübüyle sezon sonuna sona erecek olan sözleşmesini yenilemeyeceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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