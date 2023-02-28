Galatasaray sezon sonunda Naby Keita’yı transfer etmek istiyor







Cimbom Keita için çok ısrarcı!







Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da transferde büyük bir sürpriz yaşanabilir. Bu sezon için şampiyonluk hedefinde emin adımlarla ilerleyen sarı kırmızılı ekipte Teknik Direktör Okan Buruk ve yönetim arasında gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde önümüzdeki sezonun kadro planlamaları hakkında da çalışmalar başladı.İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’da forma giyen Naby Keita’nın sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesi nedeniyle menajeri aracılığıyla ilk temasını kuran sarı kırmızılı yönetim transferde oldukça istekli gözüküyor.Liverpool’da istediği kadar forma şansı bulamayan Keita’nın takımdan ayrılma isteği nedeniyle kulübüyle sezon sonuna sona erecek olan sözleşmesini yenilemeyeceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.