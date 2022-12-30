Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu







"Golün neden iptal edildiği açıklansın"







"Yayıncı kuruluşla iletişim halindeyiz"

"Şampiyonluk yürüyüşümüz sürüyor"

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada hakem Erkan Özdamar düdük çaldı. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı. Heyecanın çok yüksek olduğu maç, birçok tartışmalı pozisyona sahne oldu. Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, düzenlediği basın toplantısında maça ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erden Timur sözlerine "Önemli bir gün. Galibiyet sonrasında bir spor kulübü çıkıp ilk defa açıklama yapıyor." diyerek başladı.Sivasspor'un iptal edilen golüyle ilgili "49. dakikadaki pozisyon tüm detayları ile açıklansın. Biz de istiyoruz ne kararla, ne gerekçe ile gol iptal edildi. Sivasspor Başkanı gibi biz de VAR konuşmalarının paylaşılmasından yanayız. Her şey şeffaf olsun. Herkes görsün. Görsün ki insani bir hata varsa hep beraber buna tanık olalım." şeklinde konuştu.Erden Timur "Yayıncı kuruluşla tartışma pozisyonları alıp GSTV'de kullanacağımız bir program konusunda görüşüyoruz. Sona gelmek üzereyiz. Bir yabancı, bir yerli hakem hocası ile bu pozisyonlar konuşulacak." dedi.Erden Timur "İyisiyle kötüsüyle bir lig gidiyor. Kararlılıkla şampiyonluk yürüyüşünü sürdürüyoruz. Bu sene lig rekabetçi. Böyle bir ligde çıkıp biz de pozisyonlar için açıklama istiyoruz demek bir ilktir. Şampiyonluk yarışında hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Başka takımların da başka şeylere ihtiyacı yok. Lütfen bu konuda herkes, hepimiz aynı talepte birleşelim. İçerde bir şeyler mi yapılıyor, bu bir senaryonun adımları mı diye de düşünülmeden edilemiyor." ifadelerini kullandı. Ligde puanını 33'e yükselten sarı kırmızılılar tekrardan liderliğe yükseldi. Bu maçın ardından 2022 yılını lider bitirmeyi garantiledi. Galatasaray, ligin 17. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Sivasspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Sacha Boey ve Sergio Oliveira, karşılaşmada forma giyemeyecek. Maç, 4 Ocak 2023 Çarşamba günü oynanacak. Mücadelenin başlama saati ise 20:00 olarak açıklandı. Aslan, bu maçı da kazanarak bir sonraki hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisine moralli gitmek istiyor.