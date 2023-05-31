Galatasaray, tarihinin 23’üncü Süper Lig şampiyonluğunu ilan etti!













ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ

GALATASARAY ÜÇ SEZON ARANIN ARDINDAN ŞAMPİYON

LİGDE 23. KEZ ZİRVEYE ÇIKTI

Ankara'daki Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray, güçlü rakibi MKE Ankaragücü'nü 4-1 yendi ve Spor Toto Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı takımı şampiyonluğa taşıyan golleri Mauro Icardi (2) Barış Alper Yılmaz (1) ile Sergio Oliveira (1) attı. Milson, MKE Ankaragücü adına golü kaydetti.Sonuç olarak Galatasaray puanını 82'ye yükselterek ikinci sırada olan Fenerbahçe karşısında şampiyonluğa bir lig maçı kala beş puan farkını korudu.Galatasaray taraftarları, alınan bu galibiyetin hemen ardından galibiyetlerini kutlamak için ülke genelinde sokaklara çıktı.Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de üç sezon geçirdikten sonra kupayı müzesine götürdü. Sarı-kırmızılı ekip, 2019-2020 sezonunu Medipol Başakşehir'in galibiyetiyle 6., 2020-2021 sezonunu Beşiktaş'ın galibiyetiyle ortalama 2., 2021-2022 sezonunu ise Trabzonspor'un galibiyetiyle 13. sırada tamamlamıştı.Galatasaray, 2022-2023 sezonunu Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu olarak tamamlayarak 23. sezonunda bu başarıya imza attı. Sarı Kırmızılılar, ligde çıktığı 65. sezonda 23. mutlu sona ulaşarak sahada yeni bir rekora imza attı.19 şampiyonluk kazanan ve en yakın rakibi olan Fenerbahçe ile arasında olan puan farkını dörde çıkaran Galatasaray, halen dört yıldızlı formayı giymeye hak kazanan tek takım.