SPOR
31 Mayıs 2023 - 00:25

Galatasaray, tarihinin 23'üncü Süper Lig şampiyonluğunu ilan etti!

Spor Toto Süper Lig 36. hafta maçlarında Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk oldu. Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip rakibini 4-1 mağlup etti. Sezonun bitmesine 2 hafta kala puan üstünlüğünü korumaya alan Galatasaray, 23. şampiyonluğuna ulaşmış oldu. Galatasaray taraftarları, galibiyetlerini kutlamak için ülke genelinde sokaklara çıktı.

SPOR
31 Mayıs 2023 - 00:25
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Galatasaray, tarihinin 23’üncü Süper Lig şampiyonluğunu ilan etti!


Ankara'daki Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray, güçlü rakibi MKE Ankaragücü'nü 4-1 yendi ve Spor Toto Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı takımı şampiyonluğa taşıyan golleri Mauro Icardi (2) Barış Alper Yılmaz (1) ile Sergio Oliveira (1) attı. Milson, MKE Ankaragücü adına golü kaydetti.

Galatasaray, tarihinin 23’üncü Süper Lig şampiyonluğunu ilan etti



Sonuç olarak Galatasaray puanını 82'ye yükselterek ikinci sırada olan Fenerbahçe karşısında şampiyonluğa bir lig maçı kala beş puan farkını korudu.

ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ

Galatasaray taraftarları, alınan bu galibiyetin hemen ardından galibiyetlerini kutlamak için ülke genelinde sokaklara çıktı.

Galatasaray, tarihinin 23’üncü Süper Lig şampiyonluğunu ilan etti

GALATASARAY ÜÇ SEZON ARANIN ARDINDAN ŞAMPİYON

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de üç sezon geçirdikten sonra kupayı müzesine götürdü. Sarı-kırmızılı ekip, 2019-2020 sezonunu Medipol Başakşehir'in galibiyetiyle 6., 2020-2021 sezonunu Beşiktaş'ın galibiyetiyle ortalama 2., 2021-2022 sezonunu ise Trabzonspor'un galibiyetiyle 13. sırada tamamlamıştı.

Galatasaray, tarihinin 23’üncü Süper Lig şampiyonluğunu ilan etti

LİGDE 23. KEZ ZİRVEYE ÇIKTI

Galatasaray, 2022-2023 sezonunu Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu olarak tamamlayarak 23. sezonunda bu başarıya imza attı. Sarı Kırmızılılar, ligde çıktığı 65. sezonda 23. mutlu sona ulaşarak sahada yeni bir rekora imza attı.

Galatasaray, tarihinin 23’üncü Süper Lig şampiyonluğunu ilan etti

19 şampiyonluk kazanan ve en yakın rakibi olan Fenerbahçe ile arasında olan puan farkını dörde çıkaran Galatasaray, halen dört yıldızlı formayı giymeye hak kazanan tek takım.

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Elvan ÇILDIR
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