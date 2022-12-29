SPOR
29 Aralık 2022 - 22:39

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 2-1 kazanılan Demir Grup Sivasspor mücadelesini değerlendirdi

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılar Barış Alper Yılmaz'ın 90+5'te attığı golle 3 puanı kaptı. Maçın ardından teknik direktör Okan Buruk maçı değerlendirdi.

SPOR
29 Aralık 2022 - 22:39
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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 2-1 kazanılan Demir Grup Sivasspor mücadelesini değerlendirdi


Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada hakem Erkan Özdamar düdük çaldı. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı. Heyecanın çok yüksek olduğu maç, birçok tartışmalı pozisyona sahne oldu. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, maçı değerlendirdi. Maçın oynandığı zemini hiç beğenmediğini belirtti.

"Bize pozisyonun ofsayt olduğunu söylediler"

49 yaşındaki teknik direktör "1-0'dan sonra net pozisyon vermesek de ilk sayılmayan golde korktuk. Hakemin ofsayt kararı olduğunu düşünüyoruz. Öyle bir bilgi bize geldi. Pozisyonu seyredemedik ama ofsayt olduğunu söylediler. Son dakikadaki pozisyonda da ofsayt olduğu kararı verildi." şeklinde konuştu.



Şampiyonluğa inandığını belirten Buruk, "Bu kadar çok mücadele edip kazandığımız için haklı bir sevinç yaşıyoruz. Tüm oyuncularıma güveniyorum. Bu oyuncularla şampiyonluk yolunu yürüyoruz." dedi.

Icardi

"Icardi'yi en hazır şekilde sahaya sürmek istiyoruz"

Mauro Icardi'nin son durumu hakkında da bilgi veren Okan Buruk, "Icardi'nin testleri yapılacak. 4 haftalık süre oldu. Icardi'yi en hazır şekilde sahaya sürmek istiyoruz. Sakatlığının tekrarlanması en kötü şey. Programı gün gün takip ediyoruz. Önümüzde 6 gün var. Net kararı o zaman vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Puanını 33'e yükselten sarı kırmızılılar tekrardan liderliğe yükseldi. Bu maçın ardından 2022 yılını lider bitirmeyi garantiledi. Galatasaray, ligin 17. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Sivasspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Sacha Boey ve Sergio Oliveira, karşılaşmada forma giyemeyecek. Maç, 4 Ocak 2023 Çarşamba günü oynanacak. Mücadelenin başlama saati ise 20:00 olarak açıklandı. Aslan, bu maçı da kazanarak bir sonraki hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisine moralli gitmek istiyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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