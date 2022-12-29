Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 2-1 kazanılan Demir Grup Sivasspor mücadelesini değerlendirdi

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada hakem Erkan Özdamar düdük çaldı. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı. Heyecanın çok yüksek olduğu maç, birçok tartışmalı pozisyona sahne oldu. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, maçı değerlendirdi. Maçın oynandığı zemini hiç beğenmediğini belirtti.
"Bize pozisyonun ofsayt olduğunu söylediler"49 yaşındaki teknik direktör "1-0'dan sonra net pozisyon vermesek de ilk sayılmayan golde korktuk. Hakemin ofsayt kararı olduğunu düşünüyoruz. Öyle bir bilgi bize geldi. Pozisyonu seyredemedik ama ofsayt olduğunu söylediler. Son dakikadaki pozisyonda da ofsayt olduğu kararı verildi." şeklinde konuştu.
Şampiyonluğa inandığını belirten Buruk, "Bu kadar çok mücadele edip kazandığımız için haklı bir sevinç yaşıyoruz. Tüm oyuncularıma güveniyorum. Bu oyuncularla şampiyonluk yolunu yürüyoruz." dedi.