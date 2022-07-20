Galatasaray transfer konusunda hız kesmiyor! O isim ile ilgili görüşmeler başladı







Galatasaray transferi







Geçtiğimiz sezon bekledikleri sonucu alamayan sarı kırmızılı takım önümüzdeki sezona daha güçlü bir kadroyla çıkmayı hedefliyor. Çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın yeni hedefi Leo Dubois oldu. Leo Dubois transferi ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Galatasaray Leo Dubois transferini KAP'a bildirdi. Görüşmelerin başladığını duyuran sarı kırmızılı takım şu açıklamayı yaptı;"Profesyonel futbolcu olan Leo Michel Joseph Claude Dubois transferi ile ilgili Olympique Lyonnais Sasp ile resmi görüşmelerimiz başlamıştır."