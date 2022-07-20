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20 Temmuz 2022 - 21:46

Galatasaray transfer konusunda hız kesmiyor! O isim ile ilgili görüşmeler başladı

Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte daha güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Galatasaray hız kesmeden isimlerle görüşmeye devam ediyor. Yeni transfer ismi ise Leo Dubois oldu. Tüm detaylar haberimizde.

SPOR
20 Temmuz 2022 - 21:46
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Galatasaray transfer konusunda hız kesmiyor! O isim ile ilgili görüşmeler başladı


Geçtiğimiz sezon bekledikleri sonucu alamayan sarı kırmızılı takım önümüzdeki sezona daha güçlü bir kadroyla çıkmayı hedefliyor. Çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın yeni hedefi Leo Dubois oldu. Leo Dubois transferi ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Galatasaray transferi

Galatasaray Leo Dubois transferini KAP'a bildirdi. Görüşmelerin başladığını duyuran sarı kırmızılı takım şu açıklamayı yaptı; 



Galatasaray Leo Dubois Transferi

"Profesyonel futbolcu olan Leo Michel Joseph Claude Dubois transferi ile ilgili Olympique Lyonnais Sasp ile resmi görüşmelerimiz başlamıştır." 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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