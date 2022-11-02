Galatasaray transferde gözünü kararttı! Milli yıldız Cengiz Ünder için görüşmeler başladı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışından biraz uzakta kalan Galatasaray'da Ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminde kadroya takviye yapılması konuşuluyor.
Teknik Direktör Okan Buruk ve Başkan Dursun Özbek arasında gerçekleştirilen transfer planlama görüşmelerinde çok sürpriz bir isim gündeme geldi.
Cimbom transfer için gözünü kararttı
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen Milli yıldızımız Cengiz Ünder'i kadrosunda görmek isteyen Okan Buruk, sarı kırmızılı yönetimden bu transfer için şartların zorlanmasını istedi.
Son haftalarda Teknik Direktör Igor Tudor'un gelişiyle birlikte formasından bir hayli uzak kalan ve istediği kadar forma şansı bulamayan Cengiz Ünder'in takımdan ayrılabileceği yönünde haberler bir hayli artmaya başlamıştı. Fransız kulübüyle vakit kaybetmeden görüşmeler başlayan Galatasaray yönetiminin pazarlıklarını sürdürdüğü de gelen bilgiler arasında yer alıyor.