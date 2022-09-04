Galatasaray transfere hız verdi! Icardi'den sonra o isim taraftarı heyecanlandırdı













İcardi’nin Bedeli Zorluyor

İki Yıldız Radara Alındı

Puskas Academy'den Çıktı

5 Gol 6 Asist

Son olarak Icardi'yi kadrosuna katmak için son aşamaya gelen sarı-kırmızılı ekip, iki büyük isim daha kazandırmak için kolları sıvadı. Kadroyu hemen hemen baştan sona yenileyen Galatasaray, eksik olan bölgelere transfer yapmakta kararlı.Süper Lig'de yeni sezona Okan Buruk yönetiminde başlayan Galatasaray, transfer araştırmalarına devam ediyor. Kadrosunu güçlendirmeye çalışan Galatarasay'ın listesinde birden fazla isim yer alıyor.Son olarak Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı renklerine bağlayan sarı-kırmızılı ekip, Icardi’de mutlu sona çok yaklaştı.Çıkan haberlere göre; Cimbom, Arjantinli yıldızı kiralık olarak kadrolarına katacak. Sözleşmede satın alma seçeneği olmayacak. PSG, sözleşme için 30 milyon avroluk bir opsiyon teklif etmek istedi ancak Galatasaray kabul etmedi. Icardi'nin 8.2 milyon Euro'luk maaşının 3.5 milyon Euro'su Galatasaray tarafından ödenecek. Galatasaray'ın 29 yaşındaki oyuncuyu 2-3 günde renklerine katmayı hedefliyor.Avrupa'nın büyük liglerinde transfer kapandı ve stoper, sol bek, kanat pozisyonunda forvet takviyesi planlayan Galatasaray şimdiden çalışmalara başladı. Cimbomun ilk yıldız adayı, 2000 doğumlu Brezilyalı sol kanat oyuncusu Paulinho. Geçen sezon Bayer Leverkusen formasıyla 31 maçta forma giyen Sambacı, 4 gol ve 3 asist yaptı, toplamda 3 maça çıktı. 1997 Freiburg doğumlu Macar sağ bek Roland Sallai’ye ikinci aday olarak teklif veren Galatasaray, şartları 8 Eylül'e erteleyecek.22 Mayıs 1997 doğumlu olan Roland Sallai, futbola Macar takımı Diósgyőri VTK ile başladı. Puskas AFC ile profesyonelliğe geçen Sallai, Palermo ve APOEL Nikosla takımlarında forma giydikten sonra 2018'de 4,5 milyon Euro'ya Freiburg'a imza attı.Geçen sezon 36 maça çıkan 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 5 gol atıp 6 asist yaptı.