SPOR
16 Kasım 2022 - 15:52

Galatasaray Van Aanholt'un yerine Victor Kristiansen'i transfer etmek için harekete geçti

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Hollandalı futbolcusu Patrick Van Aanholt ile yolların ayrılmasını isterken yerine Kopenhag forması giyen Victor Kristiansen'in transfer edilmesini istedi.

SPOR
16 Kasım 2022 - 15:52
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Galatasaray Van Aanholt'un yerine Victor Kristiansen'i transfer etmek için harekete geçti


Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda iyi bir ivme yakalayan Galatasaray'da Ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminde yapılacak olan hamleler merak içerisinde bekleniyor.

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk ve Başkan Dursun Özbek arasında liglere Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kritik bir görüşme gerçekleştirildi.



Victor Kristiansen Galatasaray iddiası

Okan Buruk özellikle o ismi istedi

Hollandalı sol bek oyuncusu Patrick Van Aanholt'tan memnun olmayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yönetimle görüşerek o bölgeye transfer yapılmasını istedi.

Bir süredir teknik ekibiyle birlikte sol bek arayışında olan Okan Buruk'un Kopenhag'ın genç yıldızı Victor Kristiansen'i listesinin en başına eklediği öğrenildi.

Galatasaray yönetimi Okan Buruk ile yaptığı görüşmenin ardından 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Victor Kristiansen'i transfer edebilmek adına Danimarka ekibiyle görüşmelere başladı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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