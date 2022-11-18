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18 Kasım 2022 - 12:04

Galatasaray Villarreal maçı ne zaman? Galatasaray Rayo Vallecano maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maç takvimi

Takımların hazırlık maçları yakından takip ediliyor. Katar'da düzenlenen Dünya Kupası maçları nedeniyle ara verilen Süper Ligi hazırlık maçları ile devam edilecek. Galatasaray’ın hazırlık maçları merak ediliyor. İşte Galatasaray hazırlık maçı tarihleri...

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18 Kasım 2022 - 12:04
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Galatasaray Villarreal maçı ne zaman? Galatasaray Rayo Vallecano maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maç takvimi


Milli araya girilirken Galatasaray 2 hazırlık maça ile ekranlara gelecek. Galatasaray'da oynanacak olan hazırlık maçlarının tarihleri merak ediliyor. Villarreal ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray maçının ne zaman oynanacağı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.İşte Galatasaray hazırlık maçı tarihleri...

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI TARİHLERİ NE ZAMAN?

Milli arada oynanacak olan hazırlık maçları kapsamında Galatasaray 2 hazırlık maçı gerçekleştirecek. Bu kapsamda oynanacak olan ilk hazırlık maçı 3 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 16.00'da İspanya ekibi Rayo Vallecano ile olacak. Oynanacak olan ikinci maç ise 6 Aralık 2022 Salı günü saat 20.00'de İspanya ekibi Villarreal ile olacak. Bu kapsamda Galatasaray maç listesi şu şekildedir:



Galatasaray-Rayo Vallecano/3Aralık Cumartesi

Galatasaray-Villarreal/6Aralık Salı

Galatasaray Hazırlık maçı

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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