Galatasaray Villarreal maçı ne zaman? Galatasaray Rayo Vallecano maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maç takvimi







GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI TARİHLERİ NE ZAMAN?







Milli araya girilirken Galatasaray 2 hazırlık maça ile ekranlara gelecek. Galatasaray'da oynanacak olan hazırlık maçlarının tarihleri merak ediliyor. Villarreal ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray maçının ne zaman oynanacağı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.İşte Galatasaray hazırlık maçı tarihleri...Milli arada oynanacak olan hazırlık maçları kapsamında Galatasaray 2 hazırlık maçı gerçekleştirecek. Bu kapsamda oynanacak olan ilk hazırlık maçı 3 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 16.00'da İspanya ekibi Rayo Vallecano ile olacak. Oynanacak olan ikinci maç ise 6 Aralık 2022 Salı günü saat 20.00'de İspanya ekibi Villarreal ile olacak. Bu kapsamda Galatasaray maç listesi şu şekildedir:Galatasaray-Rayo Vallecano/3Aralık Cumartesi Galatasaray-Villarreal/6Aralık Salı