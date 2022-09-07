Galatasaray, yeni golcüsü Mauro Icardi'ye sonunda kavuşuyor!

2022-2023 sezonu transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, bir süredir renklerine bağlamak istediği Arjantinli Mauro Icardi ile bir yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Paris Saint-Germain'de forma giyen 29 yaşındaki başarılı golcünün bu akşam eşi Wanda Nara ile birlikte İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz hafta ailesiyle Miami tatilinde olan Mauro Icardi, Pazartesi günü Paris'e geçti. Dünyaca ünlü yıldız, son formalitelerin tamamlanması sonrası Galatasaray'dan gönderilen özel uçakla İstanbul'a gelecek. Yıldız oyuncunun saat 23.00'te İstanbul'a gelmesi planlanıyor.
İnter'e 13 milyon, PSG'ye 50 milyon euroya transfer olmuştuAvrupa'da futbola Barcelona'nın altyapısıyla başlayan Icardi, kendisini Sampdoria için oynadığını futbolda gösterdi. Arjantinli forvet, 2013'te Sampdoria'dan Inter'e 13 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Icardi, en verimli yılını Inter'de geçirdi. 2016-2017 sezonunda 24, 2017-2018 sezonunda 29 gol atarak İtalya Serie A'da iki kez gol kralı olan Icardi, bu performansın ardından 50 milyon euro karşılığında PSG'ye transfer oldu.
Galatasaray, PSG ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mauro Icardi'nin maaşının 3 milyon Euro’luk kısmını üstlendi.