SPOR
20 Mart 2023 - 09:48

Galatasaray yönetimi Lorenzo Insigne için harekete geçti

Galatasaray önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlamışken, sürpriz bir isim gündeme alındı. Sarı lacivertliler, Insigne transferi için ABD ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

SPOR
20 Mart 2023 - 09:48
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Galatasaray yönetimi Lorenzo Insigne için harekete geçti


Spor Toto Süper Lig’de bu sezon şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, sezon sonunda kupanın sahibi olmak istiyor. Sarı kırmızılı ekipte aynı zamanda önümüzdeki sezonun kadro planlaması konusunda da çalışmalar devam ediyor.

Galatasaray yönetimi ve Okan Buruk arasında önümüzdeki yıl için takıma yapılacak olan takviyeler konusunda fikir alışverişi yapılırken, gündeme hiç beklenmedik bir isim geldi.



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İtalyan yıldız Lorenzo Insigne’yi transfer etmek istediği öğrenilen Galatasaray bu transfer için sezon sonunda maddi imkanlarını zorlamayı hedefliyor. Sarı kırmızılıların kadrosunda yer alan Dries Mertens ile çok yakın bir arkadaşlığı olan ve uzun bir birlikte forma giyen Lorenzo Insigne’nin transfere sıcak bakacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Insigne, İtalyan ekibi Napoli’nin altyapısında yetiştikten sonra A takıma kadar yükselmiş, 434 karşılaşmada İtalyan ekibinin formasını giyerken, bu maçlarda 122 gol ve 95 asistlik katkı sağlamayı başarmıştı. 2022-2023 sezonunda sözleşmesinin sona ermesiyle Napoli’den ayrılan yıldız isim ABD’de MLS ekiplerinden Toronto’ya bedelsiz olarak imza atmıştı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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