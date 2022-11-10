Galatasaray yönetimi Okan Buruk ile görüştü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da sezona istenildiği gibi bir başlangıç yapılmamışken son haftalarda alınan skorlarla birlikte takım toparlanmaya başlamıştı. İlk olarak Süper Lig'de taraftarı önünde oynadığı derbi karşılaşmasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başaran sarı kırmızılılar ardından oynadığı Türkiye Kupası karşılaşmasında da tur atlamayı başarmıştı.
Sezon başından bu yana yapılan transferlerden son haftalara kadar istenildiği gibi bir katkı alamayan Galatasaray'da transfer edilen yıldız isimler de formunu yakalamayı başarmıştı.