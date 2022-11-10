SPOR
10 Kasım 2022 - 22:03

Galatasaray yönetimi Okan Buruk ile görüştü

Galatasaray yönetiminin Florya Metin Oktay Tesisleri'ne bir çıkarma yaparak Teknik Direktör Okan Buruk ve ekibiyle kadronun mevcut durumu ve yapılması planlanan takviyeleri hakkında görüştüğü ortaya çıktı.

SPOR
10 Kasım 2022 - 22:03
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Galatasaray yönetimi Okan Buruk ile görüştü


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da sezona istenildiği gibi bir başlangıç yapılmamışken son haftalarda alınan skorlarla birlikte takım toparlanmaya başlamıştı.

İlk olarak Süper Lig'de taraftarı önünde oynadığı derbi karşılaşmasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başaran sarı kırmızılılar ardından oynadığı Türkiye Kupası karşılaşmasında da tur atlamayı başarmıştı.



Sezon başından bu yana yapılan transferlerden son haftalara kadar istenildiği gibi bir katkı alamayan Galatasaray'da transfer edilen yıldız isimler de formunu yakalamayı başarmıştı.

okan buruk dursun özbek

Florya'da özel görüşme!

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin Florya'ya giderek Teknik Direktör Okan Buruk ve ekibiyle özel olarak bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Şampiyonluk hedefini tekrarlayan yönetim mevcut kadro konusunda bilgi alırken aynı zamanda Ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemi öncesinde de takıma yapılması planlanan takviyeler hakkında görüştü.

Okan Buruk'un yönetimden stoper, sol bek ve orta saha transferi istediği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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