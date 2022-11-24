SPOR
24 Kasım 2022 - 21:45

Galatasaray yönetimi stoper transferi için harekete geçti. Okan Buruk, Cenk Özkaçar'ı kadrosunda görmek istiyor

Teknik Direktör Okan Buruk ile yaptığı görüşmenin ardından transfer için harekete geçen Başkan Dursun Özbek ve yönetimi Milli yıldız Cenk Özkaçar ile görüşmelere başladı.

SPOR
24 Kasım 2022 - 21:45
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Galatasaray yönetimi stoper transferi için harekete geçti. Okan Buruk, Cenk Özkaçar'ı kadrosunda görmek istiyor


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Katar'da oynanan Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada transfer için harekete geçildi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk ve Başkan Dursun Özbek arasında gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde stoper transferi için harekete geçildi.



İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'da kiralık olarak forma giyen Cenk Özkaçar'ı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray yönetimi bonservisini elinde bulunduran Fransız ekibi Lyon ile görüşmeler başladı.

Teknik Direktör Okan Buruk ile yaptığı görüşmenin ardından transfer için harekete geçen Başkan Dursun Özbek ve yönetimi Milli yıldız Cenk Özkaçar ile görüşmelere başladı.

Cimbom anlaşmaya çok yakın!

İspanyol ekibinde istediği kadar forma şansı bulamayan Milli yıldızımızı daha fazla forma şansı verme vaadiyle ikna etme çabalarında olan sarı kırmızılılarda görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği öğrenildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
İlginizi Çekebilir
Beşiktaş'ta Francisco Montero krizi! İspanyol futbolcu takımdan ayrılmayı kabul etmiyor
Beşiktaş'ta Francisco Montero krizi! İspanyol futbolcu takımdan ayrılmayı kabul etmiyor
Kasımpaşa eski Fenerbahçeli oyuncuya imza attırmak istiyor! Mauricio Lemos'un transferi için görüşmeler başladı
Kasımpaşa eski Fenerbahçeli oyuncuya imza attırmak istiyor! Mauricio Lemos'un transferi için görüşmeler başladı
Beşiktaş'ın genç yıldızına sürpriz talip! Fransız ekibi Marsilya Jackson Muleka'yı kadrosuna katmak istiyor
Beşiktaş'ın genç yıldızına sürpriz talip! Fransız ekibi Marsilya Jackson Muleka'yı kadrosuna katmak istiyor
Trabzonspor Rumen yıldızı çok istiyor! Adrian Sut transferinde imza aşamasına geldiler
Trabzonspor Rumen yıldızı çok istiyor! Adrian Sut transferinde imza aşamasına geldiler
Eski Galatasaraylı Yuto Nagatomo'dan Fatih Terim ve Galatasaray sözleri
Eski Galatasaraylı Yuto Nagatomo'dan Fatih Terim ve Galatasaray sözleri
Fenerbahçe yönetimi Miha Zajc ile yollarını ayırırsa Martinelli'yi transfer edecek
Fenerbahçe yönetimi Miha Zajc ile yollarını ayırırsa Martinelli'yi transfer edecek
Son Haberler
Kazada ağır yaralanmıştı! Ameliyat olan Sergen Deveci'den haber var: Sosyal medya hesabından duyurdu
Kazada ağır yaralanmıştı! Ameliyat olan Sergen Deveci'den haber var:...
Zuckerberg bizzat açıkladı! Artık Whatsapp kullanırken para ödeyeceksiniz! İşte abonelik ücreti
Zuckerberg bizzat açıkladı! Artık Whatsapp kullanırken para ödeyeceksiniz!...
Gebelik Erken Dönemde Nasıl Anlaşılır?
Gebelik Erken Dönemde Nasıl Anlaşılır?
Beşiktaş'ta Francisco Montero krizi! İspanyol futbolcu takımdan ayrılmayı kabul etmiyor
Beşiktaş'ta Francisco Montero krizi! İspanyol futbolcu takımdan ayrılmayı...
EYT'liler dikkat! Son dakika AK Parti'den açıklama: EYT takvimine ilişkin gelişme!
EYT'liler dikkat! Son dakika AK Parti'den açıklama: EYT takvimine ilişkin...
Kasımpaşa eski Fenerbahçeli oyuncuya imza attırmak istiyor! Mauricio Lemos'un transferi için görüşmeler başladı
Kasımpaşa eski Fenerbahçeli oyuncuya imza attırmak istiyor! Mauricio...
Beşiktaş'ın genç yıldızına sürpriz talip! Fransız ekibi Marsilya Jackson Muleka'yı kadrosuna katmak istiyor
Beşiktaş'ın genç yıldızına sürpriz talip! Fransız ekibi Marsilya...
Trabzonspor Rumen yıldızı çok istiyor! Adrian Sut transferinde imza aşamasına geldiler
Trabzonspor Rumen yıldızı çok istiyor! Adrian Sut transferinde imza...
Haluk Levent'i çileden çıkaran olay: Bulana 25.000 TL ödül verilecek!
Haluk Levent'i çileden çıkaran olay: Bulana 25.000 TL ödül verilecek!
Milyonlarca çalışan bunu bekliyordu! Bakan Bilgin sözleşmeliye kadro için tarih verdi
Milyonlarca çalışan bunu bekliyordu! Bakan Bilgin sözleşmeliye kadro...
Katarakt Ameliyatı Fiyatları
Katarakt Ameliyatı Fiyatları
Bu ilde yaşayanlar suyu yüzde 25 zamlı kullanacak! İlk ay faturalara yansıyacak
Bu ilde yaşayanlar suyu yüzde 25 zamlı kullanacak! İlk ay faturalara...
ÖTV matrah indirimi sonrası rakamlar değişti! Matrah indirimli Renault, Fiat, Hyundai güncel fiyatlar
ÖTV matrah indirimi sonrası rakamlar değişti! Matrah indirimli Renault,...
Akaryakıt fiyatları dalgalı deniz gibi! Son zammın ardından benzine indirim açıklandı
Akaryakıt fiyatları dalgalı deniz gibi! Son zammın ardından benzine...
TCMB Kasım ayı faiz kararında bir ilk! Dolar, altın, euro'da son durum ne? Piyasalarda hareketlilik
TCMB Kasım ayı faiz kararında bir ilk! Dolar, altın, euro'da son durum...