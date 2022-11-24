Galatasaray yönetimi stoper transferi için harekete geçti. Okan Buruk, Cenk Özkaçar'ı kadrosunda görmek istiyor













Cimbom anlaşmaya çok yakın!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Katar'da oynanan Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada transfer için harekete geçildi.Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk ve Başkan Dursun Özbek arasında gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde stoper transferi için harekete geçildi.İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'da kiralık olarak forma giyen Cenk Özkaçar'ı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray yönetimi bonservisini elinde bulunduran Fransız ekibi Lyon ile görüşmeler başladı.İspanyol ekibinde istediği kadar forma şansı bulamayan Milli yıldızımızı daha fazla forma şansı verme vaadiyle ikna etme çabalarında olan sarı kırmızılılarda görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği öğrenildi.