Galatasaray Yunus Akgün'ün geleceğiyle ilgili kararını verdi. Yunus'un sözleşmesi uzatılacak













Genç yıldızla ilgili karar verildi!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemi öncesinde iç transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.Geçtiğimiz iki sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçirmesinin ardından sergilediği harika perfromansla birlikte sezon başında Galatasaray'a geri dönen Yunus Akgün'den camianın beklentisi bir hayli büyüktü.Bir süredir sarı kırmızılı ekiple olan sözleşmesinden memnun olmadığı konuşulan Yunus Akgün'ün bu nedenle mutsuz olduğu konuşuluyordu.Yunus Akgün, bu sezon sergilediği performansla birlikte Teknik Direktör Okan Buruk'un gözüne giremezken, ilk haftalarda şans bulmasının ardından formasını kaybettti. Geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Okan Buruk ile Yunus Akgün'ün sözleşmesiyle bir görüşme gerçekleştiren Başkan Dursun Özbek kararını verdi. Genç futbolcusunun sözleşmesinde bir iyileştirme yapılması yönünde karar alan Galatasaray yönetiminin önümüzdeki günlerde Yunus Akgün'ün menajeriyle masaya oturacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.