Galatasaray Yusuf Demir için atağa geçti: Resmi başvuru için son aşama iddiası!







KURALLARA GÖRE YABANCI OLARAK SAYILIYOR







"BU KURAL DAHA ÖNCESİNDE DE VARDI"





6 MİLYON EURO ÖDEME YAPILDI

Sarı kırmızı yönetim, 2022-2023 sezonunun başlarında 6 milyon euro bedel ödeyerek Rapid Wien'den transferini yaptığı genç yeteneklerden Yusuf Demir için büyük umutlar bağladı. Fakat; Galatasaray'a transferi yapılan Yusuf Demir'in, daha önce 4 kez Avusturya Milli Takımı'nda oynaması genç futbolcuyu yabancı statüsüne sokarken Galatasaraylı yetkililer sürekli, Yusuf'un 'Türk statüsünde' oynaması gerektiğini dile getirdiler. Konuyla ilgili TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, ise böyle bir durumun kurallardan dolayı mümkün olmadığını ifade etti. Galatasaray buna karşılık olarak yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor..Avusturya Milli Yakımında oynamasından dolayı Türk milli takımında forma şansı bulamayan Yusuf, 2015'ten sonra Süper Lig'e dönmesi nedeniyle yabancı futbolcu olarak görülüyor. Galatasaray'ın, 19 yaşındaki sol saha oyuncusunun yerli olarak kabul edilmesi için TFF'ye resmi bir talepte bulunmaya hazırlandığı konuşuluyor. TFF'nin ise buna nasıl karar vereceği merak edilen bir başka konu oldu.Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu futbolcu transfer edildiğinde bu talimatlar vardı. Galatasaray Yusuf'u alırken talimatları biliyordu. Galatasaray Yusuf'un transferinden sonra böyle bir talimat vermedik." ifadelerini kullandı.Galatasaray, Yusuf'un transferi için Rapid Wien'e 6 milyon euro ödedi. Transfermarkt'ın verilerine göre gencin şu anki piyasa değeri 9 milyon euro. Yusuf Demir'in Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2026'da bitiyor. Konya'nın 5. Hafta maçının son maçını oynayan 19 yaşındaki oyuncu, sakatlığı nedeniyle Adana Demir'in maçını kaçırdı. Kayseri karşısında 21 kişilik kadroya giremedi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, genç oyuncusu için çok endişeli. Buruk, önümüzdeki dönemde Yusuf'a bir şans vermesi bekleniyor.