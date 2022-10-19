Galatasaray Yusuf Demir için atağa geçti: Resmi başvuru için son aşama iddiası!

Sarı kırmızı yönetim, 2022-2023 sezonunun başlarında 6 milyon euro bedel ödeyerek Rapid Wien'den transferini yaptığı genç yeteneklerden Yusuf Demir için büyük umutlar bağladı. Fakat; Galatasaray'a transferi yapılan Yusuf Demir'in, daha önce 4 kez Avusturya Milli Takımı'nda oynaması genç futbolcuyu yabancı statüsüne sokarken Galatasaraylı yetkililer sürekli, Yusuf'un 'Türk statüsünde' oynaması gerektiğini dile getirdiler. Konuyla ilgili TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, ise böyle bir durumun kurallardan dolayı mümkün olmadığını ifade etti. Galatasaray buna karşılık olarak yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor..
KURALLARA GÖRE YABANCI OLARAK SAYILIYOR
Avusturya Milli Yakımında oynamasından dolayı Türk milli takımında forma şansı bulamayan Yusuf, 2015'ten sonra Süper Lig'e dönmesi nedeniyle yabancı futbolcu olarak görülüyor. Galatasaray'ın, 19 yaşındaki sol saha oyuncusunun yerli olarak kabul edilmesi için TFF'ye resmi bir talepte bulunmaya hazırlandığı konuşuluyor. TFF'nin ise buna nasıl karar vereceği merak edilen bir başka konu oldu.