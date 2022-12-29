SPOR
29 Aralık 2022 - 16:40

Galatasaray, zorlu Sivasspor deplasmanına çıkıyor. Sarı kırmızılılar, iki gün önce kaybettiği liderliği geri almak istiyor

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor, evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. İşte maç öncesi öne çıkanlar

SPOR
29 Aralık 2022 - 16:40
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Galatasaray, zorlu Sivasspor deplasmanına çıkıyor. Sarı kırmızılılar, iki gün önce kaybettiği liderliği geri almak istiyor


Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Mücadele Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma saat 17:00'de başlayacak. Maçta hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.

Aslan liderliği geri almak istiyor

Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz haftayı 30 puanla liderlik koltuğunda kapatmıştı. Salı günü oynanan ve Fenerbahçe'nin 4-0'lık üstünlüğüyle sona eren Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor maçının ardından sarı lacivertliler maç fazlasıyla liderlik koltuğunu geri almıştı. Galatasaray, zorlu Sivas deplasmanından 3 puanla dönerek bu haftayı da lider kapatmak istiyor. Galatasaray'da Yunus Akgün, Mauro Icardi, Kazımcan Karataş ve Mathias Ross sakatlıkları sebebiyle kamp kadrosunda yer almazken İstanbulspor'la oynanan mücadelenin son anlarında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Lucas Torreira da kafilede yer almadı.



Sivasspor

Sivasspor'da önemli eksikler

Demir Grup Sivasspor, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yenerek ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretini sona erdirmişti. Galatasaray karşısında da galip gelerek üst üste iki maçından da 3 puanla ayrılmayı hedefliyorlar. Maç öncesi ev sahibi ekipte önemli eksikler bulunuyor. Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Max Gradel, Samba Camara, Murat Paluli, Leke James ve Aaron Appindangoye Galatasaray'la oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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