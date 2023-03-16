Galatasaraylı Abdülkerim Bardakçı için Atalanta nabız yokluyor













Abdülkerim için Milli Takım iddiası

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray, kupanın en büyük adaylarından olarak göze çarpıyor.Galatasaray’a Konyaspor’dan 2.8 Milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olan Abdülkerim Bardakçı’nın ismi o dönemde sarı kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe ile de sık sık anılmıştı.Sarı kırmızılı formayla ilk haftalarda inişli çıkışlı bir form grafiği çizen Abdülkerim Bardakçı son haftalarda performansını iyice yukarıya çekerek, Teknik Direktör Okan Buruk’un da kadrosundaki vazgeçilmez isimlerden birisi haline gelmişti.Galatasaray’da sezon başından bu yana tüm kulvarlarda toplam 21 karşılaşmada süre alan Abdülkerim Bardakçı, bir savunma oyuncusu olmasına rağmen 2 gol ve 2 asistlik bir katkı sağlayarak büyük beğeni toplamıştı. Abdülkerim’in sergilediği performansla birlikte A Milli Takım’a seçilmesine de kesin gözüyle bakılıyor. Bir süredir Galatasaraylı Abdülkerim Bardakçı’yı takip ettiği öğrenilen İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta’nın sezon sonunda kulübün kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi. Galatasaray cephesinin ise 28 yaşındaki oyuncusu için yaklaşık olarak 8 Milyon Euro’luk bir bonservis ücreti beklentisi olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.