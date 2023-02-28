SPOR
28 Şubat 2023 - 20:25

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na Milan talip oldu

Galatasaray’ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu için flaş bir talip çıktı. Sarı kırmızılı ekibin yıldız futbolcusunu bir süredir takip eden İtalyan devi Milan teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

SPOR
28 Şubat 2023 - 20:25
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Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu’na Milan talip oldu
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, bu yıl şampiyonluk yolunda emin adımlarla yoluna devam ederken, bazı oyuncularının performansı da dikkatleri çekmeyi başarmıştı.

Sarı kırmızılı ekipte forma giymeye başladığı günden bu yana form grafiğini sürekli olarak yükseltmeyi başaran Kerem Aktürkoğlu, Milli formayı da giymeye hak kazanmıştı.



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Milli yıldız İtalya yolcusu olabilir

Galatasaray’ın genç yıldızını bir süredir takip eden kulüpler arasında olduğu bilinen İtalya Serie A ekiplerinden Milan’ın Milli yıldızımız için teklif yapma hazırlığında olduğu iddia edildi.

Milan’ın sezon sonuna kadar Kerem Aktürkoğlu için resmi teklifini sarı kırmızılı kulübe iletecek olacağı iddia edilirken, düşünülen bonservis ücretinin de 15-20 Milyon Euro arasında olması bekleniyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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