Galatasaraylı Sacha Boey’e Roma talip oldu







Yıldız isme dev bir talip daha çıktı







Spor Toto Süper Lig’de bu sezon şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray’da bazı isimlerin gösterdiği performans takımın yükselişinde önemli bir rol oynamıştı.Sezon başından bu yana ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran isimlerden biri olan Sacha Boey, Teknik Direktör Okan Buruk’un da vazgeçilmez oyuncularından birisi haline gelmişti.Boey için birçok Avrupa kulübünün Galatasaray yönetimiyle dirsek temasında olduğu bir süredir konuşulurken, oyuncunun son talibi İtalyan devi oldu.Roma Teknik Direktör Jose Mourinho’nun bir süredir scout ekipleri tarafından takip ettirdiği Boey’in performansından etkilendiği ve kadroya katılabilmesi açısından yönetimine bir rapor sunduğu iddia edildi. İtalyan devinin yetkililerinin sezon sonuna kadar Galatasaray yönetimine resmi bir teklif yapması ön görülürken, sarı kırmızılıların bonservis ücreti talebinin 15 Milyon Euro bandında olması bekleniyor.