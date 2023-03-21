SPOR
21 Mart 2023 - 11:45

Galatasaraylı Sacha Boey'e Roma talip oldu

Galatasaray’daki performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına birer birer takılan Sacha Boey’in son talibi büyük yankı uyandırdı. İtalyan devinin Boey için teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.

SPOR
21 Mart 2023 - 11:45
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Galatasaraylı Sacha Boey’e Roma talip oldu


Spor Toto Süper Lig’de bu sezon şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray’da bazı isimlerin gösterdiği performans takımın yükselişinde önemli bir rol oynamıştı.

Sezon başından bu yana ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran isimlerden biri olan Sacha Boey, Teknik Direktör Okan Buruk’un da vazgeçilmez oyuncularından birisi haline gelmişti.

Yıldız isme dev bir talip daha çıktı



Boey için birçok Avrupa kulübünün Galatasaray yönetimiyle dirsek temasında olduğu bir süredir konuşulurken, oyuncunun son talibi İtalyan devi oldu.

sacha boey galatasaray

Roma Teknik Direktör Jose Mourinho’nun bir süredir scout ekipleri tarafından takip ettirdiği Boey’in performansından etkilendiği ve kadroya katılabilmesi açısından yönetimine bir rapor sunduğu iddia edildi.

İtalyan devinin yetkililerinin sezon sonuna kadar Galatasaray yönetimine resmi bir teklif yapması ön görülürken, sarı kırmızılıların bonservis ücreti talebinin 15 Milyon Euro bandında olması bekleniyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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