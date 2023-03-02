Galatasaraylı Victor Nelsson’un son talibi Fiorentina oldu

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yarışının zirvesinde yer alan Galatasaray’da bazı futbolcular Avrupa kulüplerinin radarına takılmış durumda. Yurt dışından birçok takımın takip ettiği Danimarkalı stoperle ilgili sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina’nın bir süredir takipte olduğu Victor Nelsson için sezon sonunda Galatasaray’a resmi teklifte bulunacağı ön görülüyor. İtalya’da oynama fikrine sıcak bakan Nelsson’un da bu teklife sıcak baktığı iddia edilirken, iki kulüp arasında yapılacak olan pazarlıkların bu transferde belirleyici olacağı söyleniyor.