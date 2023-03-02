Galatasaraylı Victor Nelsson’un son talibi Fiorentina oldu













Cimbom Nelsson için servet istiyor

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yarışının zirvesinde yer alan Galatasaray’da bazı futbolcular Avrupa kulüplerinin radarına takılmış durumda. Yurt dışından birçok takımın takip ettiği Danimarkalı stoperle ilgili sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina’nın bir süredir takipte olduğu Victor Nelsson için sezon sonunda Galatasaray’a resmi teklifte bulunacağı ön görülüyor. İtalya’da oynama fikrine sıcak bakan Nelsson’un da bu teklife sıcak baktığı iddia edilirken, iki kulüp arasında yapılacak olan pazarlıkların bu transferde belirleyici olacağı söyleniyor.24 yaşındaki genç yıldız 2021-2022 sezonunda Kopenhag’dan tamı tamına 7 Milyon Euro’luk bir bonservis ücretiyle sarı kırmızılılara imzayı atmıştı. Galatasaray formasıyla bu zamana dek toplamda 69 karşılaşmada süre alan Nelsson, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistle oynadı. Galatasaray yönetiminin Victor Nelsson’un sezon sonunda takımdan ayrılması için toplamda 20 Milyon Euro’luk bir bonservis ücreti belirlediği öğrenildi.