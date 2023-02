Game of Thrones hayranlarına müjde! House Of The Dragons’un yeni sezonu geliyor! Çalışmalar başladı o tarihlerde HBO Max'da yayınlanacak

HBO Max'in beklenen dizisi House of Dragons'un hayranları için heyecan verici bir haber geldi. Game of Thrones evreninin öncesini anlatan dizi için 2. sezon çalışmaları başladı. HBO Max'in Content CEO'su Casey Bloy, yaptığı bir röportajda, dizi için 2024 yazından sonra vizyon tarihi belirlediklerini açıkladı. Bu haber, Game of Thrones hayranlarının merakla beklediği yeni sezonun ne zaman yayınlanacağına dair önemli bir ipucu verdi. HBO Max'in yayınladığı ve Game of Thrones hayranlarının merakla beklediği House of Dragons dizisi, Game of Thrones evreninin 300 yıl öncesindeki Targaryen hanedanlığına odaklanıyor. İlk sezonu henüz yayınlanmayan dizi için ikinci sezon çalışmalarına başlandığı açıklandı.HBO Max'in Content CEO'su Casey Bloy, Variety dergisine verdiği röportajda House of Dragons'un ikinci sezon onayını doğrularken, dizi için 2024 yılı yaz aylarının iyi bir tahmin olacağını söyledi. Bloy, ayrıca dizi için yılın Emmy ödüllerine katılması için erken olacağını da belirtti.Dizi severler tarafından merakla beklenen House of Dragons'un ikinci sezonunun çıkış tarihinin 2024 yaz aylarına denk gelmesi bekleniyor. Bloy, dizinin ikinci sezonunun neden bu kadar geç çıkacağı konusunda da açıklamalarda bulundu. İyi bir senaryo ve eğlenceli bir şekilde çekmek istediklerini söyleyen Bloy, bu nedenle ikinci sezonun çıkış tarihinin biraz gecikeceğini belirtti. Game of Thrones evreninin hayranları için heyecanla beklenen House of Dragons, Targaryen hanedanlığının yükselişini anlatarak, Westeros tarihine yeni bir boyut kazandıracak. Dizide, Targaryen hanedanlığının kuruluşundan, imparatorluklarının yükselişine, yıkılışlarına ve sonrasındaki olaylara kadar birçok detayın yer alması bekleniyor. Yaratıcılığı, oyuncu kadrosu ve senaryosuyla merak uyandıran dizi, Game of Thrones hayranları için uzun bir bekleyişin ardından gelen müjdeli haberle yeniden gündeme geldi.