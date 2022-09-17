MAGAZİN
17 Eylül 2022 - 14:35

Gamze Erçel'den kızı Mavi'nin sağlığı hakkında açıklama: İlk şoku atlattık, tedavisi başladı!

Oyuncu Hande Erçel'in 2,5 yaşındaki yeğeni Mavi'nin sağlık sorunları yaşadığı öne sürülmüştü. Gamze Erçel, ortaya çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yayınladı ve kızının bir sağlık sorunu yaşadığını söyledi. İlk şoku atlattıklarını dile getiren Erçel, kızının tedavisinin başladığını aktardı.

MAGAZİN
17 Eylül 2022 - 14:35
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Gamze Erçel'den kızı Mavi'nin sağlığı hakkında açıklama: İlk şoku atlattık, tedavisi başladı!


Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'nin sağlık sorunu yaşadığı ile ilgili bazı haberler ortaya çıkınca annesi Gamze Erçel sosyal medya hesanından bir mesaj yayınladı. Gamze Erçel, kızı Mavi hakkında ve yaşadıkları süreç ile ilgili bilgiler verdi.

Gamze Erçel'den kızı Mavi'nin sağlığı hakkında açıklama



Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Ersel'in 2,5 yaşındaki kızının çeşitli sağlık sorunları olduğu iddia edildi. Basına yansıyan haberlerin ardından Gamze Erçel, kızının sağlığıyla ilgili bir açıklama yaptı. Erçel, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Gamze Erçel'in kızı Mavi'nin sağlık durumu hakkında açıklaması:

Gamze Erçel'den kızı Mavi'nin sağlığı hakkında açıklama

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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