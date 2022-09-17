Gamze Erçel'den kızı Mavi'nin sağlığı hakkında açıklama: İlk şoku atlattık, tedavisi başladı!

Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'nin sağlık sorunu yaşadığı ile ilgili bazı haberler ortaya çıkınca annesi Gamze Erçel sosyal medya hesanından bir mesaj yayınladı. Gamze Erçel, kızı Mavi hakkında ve yaşadıkları süreç ile ilgili bilgiler verdi.
Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Ersel'in 2,5 yaşındaki kızının çeşitli sağlık sorunları olduğu iddia edildi. Basına yansıyan haberlerin ardından Gamze Erçel, kızının sağlığıyla ilgili bir açıklama yaptı. Erçel, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.