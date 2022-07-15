Gamze Özçelik'ten oğlu hakkında merak uyandıran paylaşım! Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik'in oğulları Murathan...

Kanal D ekranların çokça sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın ilk sezonlarında yer alan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın dizi aşkı gerçek hayatta da gerçek oldu ve ikili 2008 yılında dünya evine girdi. Evliliklerinin ardından 2010 yılında Murathan isminde bir erkek çocukları oldu. 2011 yılında boşanan çiftin oğlu, Gamze Özçelik'in yaptığı bir paylaşım sonrasında merak edilmeye başladı.
Bir süre ekranlarda oyunculuk hayatına devam eden ikili daha sonra buna ara vererek kendilerini maneviyata adadı. Gamze Özçelik, oyunculuğu bırakmasının ardından hayır işleri yapmaya yöneldi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da sıklıkla gündeme geldi.
Sosyal medyada Gamze Özçelik'in yaptığı paylaşımlar birçok takipçisi tarafından beğenilse de oğlu Murathan hakkında yaptığı paylaşımı ise ilgi odağı oldu. "Tüm karanlıklara rağmen yaşadığım bu aşk ve oğlum, her gün heyecanla ayağa kalkma sebebim. Elhamdülillah" sözleriyle oğlu Murathan hakkında yaptığı paylaşım sosyal medyada oldukça yankı uyandırırken Gamze Özçelik'in oğlu merak konusu oldu.