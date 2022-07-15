MAGAZİN
15 Temmuz 2022 - 22:42

Gamze Özçelik'ten oğlu hakkında merak uyandıran paylaşım! Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik'in oğulları Murathan...

Arka Sokaklar dizisinde yolları kesişen Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik 2008 yılında dünya evine giren çiftin Murathan isminde bir oğulları oldu. Oyunculuğu bırakarak kendini hayır işlerine adayan Gamze Özçelik'in oğlu hakkında söyledikleri ise oldukça ses getirdi. Bunun üzerine Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğulları Murathan Pektaş pek çok kişi tarafından merak edilmeye başladı.

MAGAZİN
15 Temmuz 2022 - 22:42
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Gamze Özçelik'ten oğlu hakkında merak uyandıran paylaşım! Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik'in oğulları Murathan...


Kanal D ekranların çokça sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın ilk sezonlarında yer alan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın dizi aşkı gerçek hayatta da gerçek oldu ve ikili 2008 yılında dünya evine girdi. Evliliklerinin ardından 2010 yılında Murathan isminde bir erkek çocukları oldu. 2011 yılında boşanan çiftin oğlu, Gamze Özçelik'in yaptığı bir paylaşım sonrasında merak edilmeye başladı.

gamze ve uğur



Bir süre ekranlarda oyunculuk hayatına devam eden ikili daha sonra buna ara vererek kendilerini maneviyata adadı. Gamze Özçelik, oyunculuğu bırakmasının ardından hayır işleri yapmaya yöneldi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da sıklıkla gündeme geldi.

gamze özçelik

Sosyal medyada Gamze Özçelik'in yaptığı paylaşımlar birçok takipçisi tarafından beğenilse de oğlu Murathan hakkında yaptığı paylaşımı ise ilgi odağı oldu.

"Tüm karanlıklara rağmen yaşadığım bu aşk ve oğlum, her gün heyecanla ayağa kalkma sebebim. Elhamdülillah" sözleriyle oğlu Murathan hakkında yaptığı paylaşım sosyal medyada oldukça yankı uyandırırken Gamze Özçelik'in oğlu merak konusu oldu.

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EDİTOR
Işıl İLYAS
Işıl İLYAS
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