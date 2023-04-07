Garaja inip plakanızı kontrol edin! Eğer bu varsa 1.670 TL ceza ödeyeceksiniz: Milyonlarca kişi dev cezayla karşı karşıya kaldı!







ARACI OLAN HEMEN KONTROL ETSİN! PLAKASINDA BU OLAN DİKKAT: ARTIK DİREKT 1.671 TL PARA CEZASI KESİLECEK







TRAFİK CEZALARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Trafikte sürücülerin kontrolsüz şekilde araç kullanması maalesef kötü sonuçlar doğurabiliyor. Kural ihlali yapan birçok sürücünün bu yaptığı ihlal çoğu zaman ölümle sonuçlanıyor. Bunun önüne geçilmesi adına kurallara uymayanlar için cezalar da artış oluyor. Detaylar haberimizde…Belirli kurallar, yol kullanıcılarının sağlıklı bir sürüş deneyimi yaşamasını ve trafiğin kazasız akmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu iyi bilinen trafik kurallarına ilişkin cezalar, yükseltme oranlarına kıyasla bu yıl önemli ölçüde arttı. Cezalardan biri de araç plakalarıyla ilgili. Arabası olanlar hemen kontrol etsin diye açıklama yapıldı. Detaylar burada: Hükümetin son günlerde yaptığı son açıklamalar, trafik ihlali ve plaka ihlali cezalarında önemli artışlara işaret ediyor. Bu nedenle sürücülerin buna dikkat etmesi gerekiyor.Yeni yılla beraber cezalarda da artış kararı alındı. Para cezaları bu nedenle 2023'e göre yüzde 112,9 arttı. Bu, sürücülerin kurallara daha yakından uymasını sağlamayı amaçlamaktadır. Sürücülerin uymadığı trafik kurallarının en başında emniyet kemerinin takılmaması geliyor. Emniyet kemeri kuralını ihlal eden sürücülere 436 TL ceza kesilecek. Aynı şekilde araç kullanırken cep telefonu kullanmak da bir ihlaldir. Bu cezayı ihlal etmeniz durumunda 951 TL ödemeniz gerekecektir. Bir diğer ceza da yayalara yol vermemek. Maalesef ülkemizde çok fazla yol yayalara izin vermiyor. Yayalara yol vermeyen sürücülere 1.917 TL ceza kesilecek. PLAKANIZA DİKKAT EDİN Cezalar tabelada listelenmiştir. Bu nedenle bazı vatandaşlar ceza yememek için plaka okumaktan kaçınıyor. Araç plakaları görünür ve okunaklı olmalıdır. Bu tür değişiklikler ve plaka okumasına müdahaleden 1.617 TL ceza açıklandı.