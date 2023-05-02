Garanti Bankası 20 bin TL'yı şak diye ödüyor! Kampanya bitti birecek: 10 bin TL'sinde 0 faiz!

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar son dönemlerde sık sık bankaların kredi kampanyalarına başvurmaya başladı. Garanti Bankası 20 bin TL kredi kampanyasını duyurdu. Peki şartlar ne olacak? Kimler başvuru yapabilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
GARANTİ BANKASI 20 BİN TL KREDİ KAMPANYASIBankalar son dönemlerde müşteri potansiyellerini artırmak için sık sık yeni müşterilerine özel kredi kampanyası yapmaya devam ediyor. Bankaların kredi faizleri ve ödeme planları çekilecek krediye göre değişkenlik gösteriyor. Tüketici kredisi, ihtiyaç kredisi, araç kredisi, konut kredisi, tatil kredisi gibi birçok farklı kredi imkanı sunuluyor. Bankalar genel olarak yeni müşterilerine özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenliyor.
Garanti Bankası yeni müşteri olan vatandaşlara 10 bin TL faizsiz kredi ve 10 bin TL taksitli nakit avans ödemesi yapacak. Geri ödemeler içinse 12 ay vade imkanı sunulacak. En az 1000 TL olarak çekilebilen faizsiz kredi en fazla 10 bin TL kullanılabilecek. Kampanyadan faydalanmak için bankanın mobil uygulaması üzerinden müşteri olarak başvuru yapmak gerekiyor. Mobil uygulama üzerinden müşteri olma seçeneğini seçip görüntülü konuşma yöntemiyle banka müşterisi olan vatandaşlar beş gün içinde faizsiz kredi ve taksitli nakit avans için başvuru yapabilecek. Taksitli nakit avans ödemeleri 6 ay vade olarak düzenlenecek. Taksitli nakit avans ödemesini alabilmek için banka müşterisi olduktan sonra kredi kartı başvurusu yapılması ve başvurunun olumlu sonuçlanması gerekiyor.