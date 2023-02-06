Garanti Bankası bankamatik kartı olanlar dikkat: Süre geçmeden mutlaka yapın

Banka tarafından yapılan duyuruda nakit ihtiyacı olanlara ödeme yapılacağı belirtildi. Bu bankada hesabı olan kişilerin dikkatine başvurularınızı tamamlamanız için az bir zaman kaldı. Başvurular ne zamana kadar devam edecek? İşte merak edilen detaylar haberimizde. NAKİT İHTİYACI OLAN KİŞİLERE İHTİYAÇ KREDİSİ
Garanti Bankası açıklamada bulundu. Bankada hesabı olan müşterilerine nakit ihtiyaçları için kredi imkanı sunduğunu duyurdu. Başvurularınızı son 5 gün içinde yapmanız gerekmektedir. Uygun faizler dahilinde 40000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlamaktadır. Başvurunuzu gerçekleştirdikten 5 dakika içerisinde sonuç alınabiliyor. Şartlardan biri de banka kredi politikasına uygun olmanızdır. Eğer uygunsanız bu ödemelerden faydalanabilirsiniz. Başvuru işlemlerinizi mobil uygulamadan gerçekleştirme imkanına da sahipsiniz. Hafta sonu dahil günün her saatinde 7/24 başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Hesabınızda onaylanan ödeme ücretini alabilecekler. 40000 TL kredi aldığınızda ödemeyi 3 ay erteleme imkanına sahip olmakla birlikte 36 ay vadeli işlem sağlayabilirsiniz.